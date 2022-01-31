إلغاء الحجر المؤسسي للقادمين من جنوب القارة الإفريقية إلى الأردن

عمان-الغد- ألغى الأردن، إجراءات الحجر المؤسسي، للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا)، حسب مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي.

وقال البلبيسي، لقناة المملكة، إنّ القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة، برفع الحظر على القادمين من دول جنوب القارة الإفريقية.

وأشار، إلى أن المتحور أوميكرون أصبح السائد في دول العالم، وليس فقط دول جنوب القارة الإفريقية.