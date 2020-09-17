إلغاء الحجر المؤسسي والفندقي.. تفاصيل الحجر المنزلي للدول الحمراء والصفراء

عمان – الغد – أعلن وزير النقل خالد سيف تفاصيل إلغاء الحجر المنزلي للقادمين من الخارج، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وكشف سيف عن تفاصيل القرار، في إيجاز صحفي اليوم الخميس، وعلى النحو التالي:

– ابتداء من 23 أيلول الجاري سيتوقف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي، وسيفرض حجر منزلي.

– على المسافر القادم التسجيل مسبقاً على منصة visit Jordan وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية كما هو معمول به حالياً، وهذه المتطلبات مستمرة وضرورية ولا تهاون فيها.

– القادم من دول ووجهات حمراء ونتيجة فحصه سلبية يحصل على إسوارة إلكترونية في المطار، ويحجر منزليا لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

– لقادم من دول ووجهات صفراء ونتيجة فحصه سلبية، يحجر منزليا أيضاً لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

– بالنسبة للمسافرين القادمين من وجهات أو دول خضراء، سينتظرون في المطار لحين ظهور نتائج فحصهم عند الوصول، ومن تكون نتيجته سلبية سيغادر المطار ويدخل إلى المملكة دون حجر منزلي ودون إسوارة إلكترونية.

– الإضافة إلى ذلك، سيتم فحص المسافرين عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفي حال كانت النتيجة إيجابية – لا قدر الله – سيعزل المسافر وتقدم له الرعاية الطبية، وفي حال كانت سلبية سيخضع للحجر المنزلي.

إلى ذلك، أكد الوزير سيف أن هذه الآليات تتطلب من جميع المسافرين والقادمين والعاملين في منظومة المطارات وخدماتها أعلى درجات الالتزام والتقيد بالاشتراطات والضوابط الصحية والوقائية حماية لهم وللمجتمع ككل.

وأشار إلى أن إدارة عملية منظومة السفر بهذه الاشتراطات الصحية، تراعي وبشكل أساسي تسهيل عودة الأردنيين، والتخفيف عليهم وعلى أسرهم، وأيضاً حماية صحتهم وصحة المجتمع.

وقال إن العمل جارٍ لتسريع استكمال وتنفيذ متطلبات البروتوكول الصحي على جميع المعابر الحدودية للمملكة لاستقبال المسافرين عبرها وبما يتيح لهذه المعابر استئناف عملها وفق منظومة صحية مشابهة للمعمول بها حاليا في المطارات من حيث الفحص والحجر.