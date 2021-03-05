إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية الدولي بسبب الاحوال الجوية – صور

عمان – الغد- قرر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الجمعة، رسميًا إلغاء المرحلة الثانية من سباق رالي الشرقية تويوتا الدولي، وذلك حرصًا على سلامة المتسابقين والمشاركين في المنافسات، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن الاتحاد، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قبل قليل: «حرصًا على سلامة المشاركين تم الغاء المرحلة الثانية في رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، بسبب سوء الاحوال الجوية».

وكان من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من السباق، صباح اليوم الجمعة، بمسافة إجمالية تبلغ ٣٦٨.٧٤ كيلومترًا، منها ٢١٧.٥٠ كلم مرحلة خاصة بالسرعة.

ويعد السباق، الذي بدأ مساء أمس الخميس، جزء من بطولة كأس العالم لراليات الباها، والتي تعود مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية، بعد احتضان منطقة حائل أواخر العام الماضي للجولتين الخامسة والسادسة من الموسم المنصرم، وتأتي الاستضافة بعد سلسلة من النجاحات في استضافة المملكة للفعاليات العالمية الكبرى في مجال رياضة المحركات، على الرغم من جميع الصعوبات المحيطة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس مجموعة من أفضل سائقي العالم، في رالي الشرقية تويوتا الدولي، الذي يشهد تطبيق جميع البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة؛ ويقوم بتمثيل المملكة في هذا السباق نخبة من السائقين أصحاب الخبرات في الراليات الصحراوية، بعد إنهاء جميع تحضيراتهم والوصول إلى كامل الجاهزية البدنية والذهنية، بالإضافة إلى العمل على المهارات الفنية واتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة أثناء السباق.