إلغاء باها الأردن العالمي 2020 بسبب كورونا

أيمن وجيه الخطيب

عمان – قررت الأردنية لرياضة السيارات إلغاء باها الأردن (الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها) لعام 2020، بسبب الأوضاع التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا – (كوفيد 19)، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) الهيئتان العالميتان المشرفتان على السباق ، للتصدي لتفشي فيروس كورونا، على ان يحتفظ الأردن بحقه في تنظيم السباق في العام 2021.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات في وقت سابق قد اعلنت تأجيل باها الأردن – والذي كان مقررا اقامته خلال الفترة من 16 و17 و18 نيسان (ابريل)، الماضي.

إلى ذلك اطلعت على روزنامة بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها للعام 2020، والتي تتسم بتركيبة معقدة وصعبة للغاية خصوصا بعد تأجيل السباقات التي كانت مقررة على روزنامة العام 2020.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للأردنية الرياضة السيارات ورئيس اللجنة المنظمة لباها الأردن زيد بلقز :” تولي الأردنية لرياضة السيارات أهمية كبيرة لترسيخ أسس السلامة العامة وحفاظاً على سلامة المشاركين والفرق، والتقنيين والجماهير نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وبناء عليه وللحفاظ على حياة الجميع، تعلن الأردنية لرياضة السيارات إلغاء سباق باها الأردن لعام 2020 “.

وأضاف :” إن نيتنا هو العمل مع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) الهيئتان العالميتان المشرفتان على الرالي، لتحديد تواريخ جديدة لاقامة باها الأردن العالمي ، وكنا نتابع جميع الإجراءات الوقائية لحماية مجتمع رياضة السيارات والجمهور على نطاق أوسع، وبعد مشاورات عديدة تم اتخاذ أفضل القرارات”.

وختم بلقز حديثه قائلاً:” نحن متفائلون بتنظيم رالي باها الأردن 2021، على أوسع نطاق ، الذي سيعود بحلة قوية وحيث علينا تقديم حدث عالمي لمجتمع رياضة السيارات أكثر أمانا وتشويقا”.

تجدر الاشارة أن أول سباق لباها الأردن اقيم في العام 2018 كحدث مشرح بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها، وتم ادارج باها الأردن رسميا ضمن البطولة في العام 2019 ، وكان سيقام العام 2020 كجولة ثالثة من البطولة وتم للمرة الأولى ادخال بطولة كأس العالم للدراجات النارية ضمن منافساته.

وتقام منافسات باها الأردن العالمي في مدينة العقبة السياحية ومنطقة رم وارتأت “الأردنية لرياضة السيارات” للترويج للأردن سياحيا ودمج رياضة السيارات برالي باها الأردن العالمي، حيث تشكل طبيعة رم تحديا ممتعا للمتسابقين، وهي من أجمل المناطق في الأردن وربما في العالم كله.