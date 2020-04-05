إلغاء بطولة العالم للعدو لمسافة 100 كم بسبب كورونا

مدن – أعلن الاتحاد الدولي لعدّائي المسافات الطويلة الأحد عن إلغاء اجتماع جمعيته العمومية وبطولة العالم لسباق 100 متر، التي كان من المقرر إقامتها في 12 من أيلول / سبتمبرالقادم في هولندا.

وأعلن الاتحاد في بيان عن إلغاء هذين الحدثين، الذي كان من المقرر إقامتهما في مدينة فِنسخزتين الهولندية، بسبب جائحة فيروس المستجد.

وفي ظل الوضع الراهن، أبرز الاتحاد أنه يعي مدى صعوبة التدريب بالنسبة للرياضيين، بسبب القيود المفروضة على التنقلات من جانب كثير من الحكومات بهدف منع تفشي العدوى.

وبأخذ حدوث أكثر من 64 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس في الحسبان، و”حتى لو تحسن الوضع في أيلول / سبتمبرالقادم ” فإن الاتحاد الدولي لعدائي المسافات الدولي قرر وضع صحة الرياضيين والمشاهدين في المقام الأول، وإلغاء بطولة العالم. – (إفي)