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إلغاء بطولة مونتريال الكندية للتنس بسبب فيروس كورونا

منذ 51 دقيقة

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مدن – أعلنت رابطة محترفات التنس (WTA) السبت إلغاء بطولة مونتريال الكندية التي كانت ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 آب (أغسطس) المقبل، بسبب التدابير المفروضة من حكومة مقاطعة كيبيك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم (كوفيد-19).

وقررت السلطات حظر إقامة أي حدث رياضي حتى نهاية آب (أغسطس) المقبل على الأقل، وهي الفترة التي تتضمن إقامة هذه البطولة، ورغم توقف بطولات التنس بشكل مبدئي حتى 12 تموز (يوليو) المقبل، إلا أن الإجراءات المتخذة من حكومة كيبيك سيحول دون إقامة البطولة في هذا التوقيت.

وأعلنت الرابطة في بيان لها: “نتيجة للتدابير المفروضة من حكومة كيبيك بحظر إقامة اي حدث رياضي جتى 31 أغسطس/آب 2020، تقرر تأجيل بطولة مونتريال حتى عام 2021”.

وتابع البيان: “تؤكد الرابطة أن صحة وأمان الجميع هما الأولوية القصوى. ندرك صعوبة القرار، ونتمنى العودة لمونتريال في 2021”.

يذكر أن بطولة مونتريال للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، ما زالت مدرجة في مواعيد رابطة محترفي اللعبة (ATP)، حيث من المقرر أن تقام هذا العام في تورنتو، في الوقت الذي قررت فيه الرابطة إلغاء جميع البطولات حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، كإجراء أولي، إلا أن الأمر يخضع في النهاية لقرار الحكومة الكندية. (إفي)

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