إلغاء بطولة مونتريال الكندية للتنس بسبب فيروس كورونا

مدن – أعلنت رابطة محترفات التنس (WTA) السبت إلغاء بطولة مونتريال الكندية التي كانت ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 آب (أغسطس) المقبل، بسبب التدابير المفروضة من حكومة مقاطعة كيبيك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم (كوفيد-19).

وقررت السلطات حظر إقامة أي حدث رياضي حتى نهاية آب (أغسطس) المقبل على الأقل، وهي الفترة التي تتضمن إقامة هذه البطولة، ورغم توقف بطولات التنس بشكل مبدئي حتى 12 تموز (يوليو) المقبل، إلا أن الإجراءات المتخذة من حكومة كيبيك سيحول دون إقامة البطولة في هذا التوقيت.

Following the measures imposed by government authorities in the province of Quebec, Tennis Canada announces the postponement of the Rogers Cup in Montreal.

The tournament will take place from August 6 to 15, 2021, as Montreal will host the women’s eventhttps://t.co/YH45UoEYr8

