إلغاء حجوزات طيران إلى الصين بسبب “كورونا”.. وأسهم تتراجع والذهب يصعد

عواصم – ارتفعت أسعار الذهب أمس في طريقها لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية في خمسة أشهر، إذ يتلقى المعدن النفيس، الذي يعتبر ملاذا آمنا، دعما من مخاوف من تباطؤ اقتصادي ناشئة عن وباء فيروس كورونا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1578.73 دولار للأونصة. وصعد المعدن الأصفر أربعة بالمائة منذ بداية الشهر الحالي وفي طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ آب (اغسطس) الماضي . وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1578 دولارا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أول من أمس أن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين وأبدت ثقتها في قدرة الصين على احتوائه.

وأودى فيروس كورونا الجديد حتى الآن بحياة 213 شخصا في الصين وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل العديد من الأقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبر العزل وتقييد السفر وإغلاق الشركات.

وكافحت أسواق الأسهم العالمية للعودة إلى الصعود في الوقت الذي يحدو فيه المستثمرين الأمل في أن يتم احتواء الوباء الصيني قريبا.

في الوقت ذاته، أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر، لكن هذا كان على الأرجح قبل أن يلقي الفيروس بكامل ثقله.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 2294 دولارا للأوقية. وكانت أسعار المعدن متجهة للارتفاع 18 بالمائة منذ بداية الشهر الحالي، وهو أفضل أداء منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، لكنها تراجعت 5.7 بالمائة هذا الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمائة إلى 17.85 دولار لكنها متراجعة 1.3 بالمائة في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهي في السادس من كانون الأول (ديسمبر). وتراجع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 970.04 دولار ويمضي على مسار التراجع 3.2 بالمائة في الأسبوع في أكبر انخفاض منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر).

ورغم إغلاق المؤشر نيكي مرتفعا أمس بدعم من بعض نتائج الأعمال والتوقعات الإيجابية للشركات، غير أن المؤشر القياسي سجل أسوأ انخفاض أسبوعي في ستة أشهر بفعل المخاوف من فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.

وارتفع المؤشر نيكي 0.1 بالمائة ليغلق عند 23205.18 نقطة، لكنه خسر 2.6 بالمائة في الأسبوع. وتراجع المؤشر بنسبة 1.9 بالمائة في كانون الثاني (يناير) هو أول هبوط شهري له منذ آب (أغسطس) من العام الماضي.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.6 بالمائة إلى 1684.44 نقطة لينهي أسبوعا صعبا.

وما زال المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء الكيفية التي قد يحدث بها الفيروس اضطرابا في الاقتصاد العالمي، مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس حالة طوارئ صحية عالمية.

كما كانت المعنويات مدفوعة أمس بمجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات يابانية.

وارتفع سهم فوجيتسو 12 بالمائة لأعلى مستوى في 18 شهرا بعد أن رفعت شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة توقعاتها للأرباح والتوزيعات النقدية، وأعلنت عن إعادة شراء أسهم.

وقفز سهم انريتسو كورب 7.8 بالمائة أيضا بفضل أرباح إيجابية بسبب الطلب القوي المرتبط بشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

كما تلقت تشوجاي للأدوية الدعم من أرباح قوية، ليرتفع سهم ثاني أكبر شركة يابانية لصناعة الأدوية من حيث رأس المال السوقي 7.6 بالمائة.

على الجانب الآخر، أغلق سهم نينتندو عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر جراء عمليات بيع لجني الأرباح. وحققت شركة ألعاب الفيديو أعلى ربح فصلي في عشر سنوات بفضل طلب قوي على جهاز سويتش ورفعت توقعاتها لمبيعات الجهاز للعام بالكامل.

وانخفض سهم سكرين هولدينجز لإنتاج آلات صناعة الرقائق 6.5 بالمائة بعد أن تراجع بالحد الأقصى اليومي البالغ 19.3 بالمائة أول من أمس، عقب خفض مفاجئ من الشركة لتقديراتها للأرباح.

كما قال مسؤول تنفيذي أمس إن الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، سجلت إلغاء 25 بالمائة من حجوزات رحلات الطيران إلى الصين في الأيام العشرة الفائتة، في ظل تنامي المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا

كما أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ الجمعة لتسريع جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابتين في روما.

وأكدت إيطاليا تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين بعدما أظهرت نتائج الفحوصات إصابة سائحين صينيين كانا يقضيان عطلة في إيطاليا بالفيروس.

وتم عزلهما في مركز “سبالانزاني” للأمراض المعدية في روما حيث يخضعان للعلاج.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن حالة الطوارئ التي تمنح المسؤولين الإقليميين سلطات خاصة وتخفض ضرورة الالتزام بالاجراءات البيروقراطية ستستمر ستة أشهر.

وعزلت الشرطة الغرفة التي كان الزوجان يقيمان فيها في فندق وسط العاصمة. ويتم فحص سائحين صينيين آخرين وصلوا إلى إيطاليا ضمن المجموعة السياحية نفسها.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إجراء فحوصات لشخص من رومانيا يبلغ من العمر 42 عاما كان يعمل في الفندق.

وأفادت هيئة الطيران المدني الإيطالية أنه تم السماح لجميع الرحلات التي كانت في الجو قبل صدور أمر التعليق بالهبوط، على أن يتم فحص درجات حرارة ركابها.

وسُمح كذلك للطائرات بالإقلاع مجددا لنقل الركاب الذين كان من المقرر أن يعودوا.-(وكالات)