إلغاء حفلات التخرّج في الجامعات وإقامتها افتراضيا عن بعد

أحمد التميمي

عمان- أوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، إلى رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة حفل تخريج الطلبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية للفصل الدراسي الحالي افتراضيا عن بعد.

جاء ذلك في كتاب وجهه الوزير لرؤساء الجامعات، التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرا لتعذر تنظيم حفلات للتخرج لهذا العام.

وحسب الكتاب، فإن هذا الموضوع تم طرحه خلال مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم العالي في احد اجتماعات مجلس السياسات الوطني بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا توق بتزويد الوزارة بوصف موجز لحفل التخريج المزمع إقامته افتراضيا للحفظ والاستفادة منه مستقبلا.

Ahmad.altamimi@alghad.jo