إلغاء حفل افتتاح “قاعة مشاهير” البريميرليغ بسبب كورونا

لندن – تم إلغاء حفل افتتاح “قاعة المشاهير” (Hall of Fame) الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” الذي كان مقررا هذا الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلنت في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، عن خططها لإطلاق “قاعة المشاهير” لتكريم أساطير البريمييرليج المعتزلين.

