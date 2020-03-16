إلغاء حفل افتتاح “قاعة مشاهير” البريميرليغ بسبب كورونا

لندن – تم إلغاء حفل افتتاح “قاعة المشاهير” (Hall of Fame) الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” الذي كان مقررا هذا الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلنت في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، عن خططها لإطلاق “قاعة المشاهير” لتكريم أساطير البريمييرليج المعتزلين.

Coronavirus: Premier League Hall of Fame ceremony cancelled The inaugural Premier League Hall of Fame ceremony has been cancelled because of the coronavirus outbreak. Two players were set to be inducted at Thursday's event in London and a shortlist https://t.co/1vCrvxZHsr pic.twitter.com/fD60UwjGQ3 — CoreTV News (@coretvnewsng) March 16, 2020

وكان من المقرر أن يتم الكشف عن أول ثنائي “معتزل” سيتم تكريمه يوم الخميس المقبل بعد تصويت المشجعين.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت السبت أنها ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث كيفية إنهاء الموسم بعدما تقرر تعليق جميع أنشطة كرة القدم حتى الرابع من أبريل (نيسان) المقبل إزاء انتشار فيروس كورونا المستجد. (إفي)