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إلغاء حفل افتتاح “قاعة مشاهير” البريميرليغ بسبب كورونا

منذ 45 دقيقة

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لندن – تم إلغاء حفل افتتاح “قاعة المشاهير” (Hall of Fame) الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” الذي كان مقررا هذا الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلنت في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، عن خططها لإطلاق “قاعة المشاهير” لتكريم أساطير البريمييرليج المعتزلين.

وكان من المقرر أن يتم الكشف عن أول ثنائي “معتزل” سيتم تكريمه يوم الخميس المقبل بعد تصويت المشجعين.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت السبت أنها ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث كيفية إنهاء الموسم بعدما تقرر تعليق جميع أنشطة كرة القدم حتى الرابع من أبريل (نيسان) المقبل إزاء انتشار فيروس كورونا المستجد. (إفي)

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