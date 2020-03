إلغاء دورة “انديان ويلز” بسبب المخاوف من “كورونا”

لوس انجليس – باتت دورة انديان ويلز في كرة المضرب الضحية البارزة الأولى في الولايات المتحدة لتفشي “فيروس كورونا” المستجد، مع إعلان إلغائها من قبل المنظمين على خلفية المخاوف الصحية التي انعكست سلبا على الأحداث الرياضية حول العالم.

وأثّر تفشي فيروس “كوفيد -19” الذي أودى بنحو 3800 شخصا حول العالم، بحسب حصيلة مساء الأحد جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية، سلبا على العديد من الأحداث الرياضية، فدفع الى إلغاء بعضها وإرجاء آخر، أو إقامتها خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020