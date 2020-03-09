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إلغاء دورة “انديان ويلز” بسبب المخاوف من “كورونا”

منذ ساعة واحدة

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لوس انجليس – باتت دورة انديان ويلز في كرة المضرب الضحية البارزة الأولى في الولايات المتحدة لتفشي “فيروس كورونا” المستجد، مع إعلان إلغائها من قبل المنظمين على خلفية المخاوف الصحية التي انعكست سلبا على الأحداث الرياضية حول العالم.

وأثّر تفشي فيروس “كوفيد -19” الذي أودى بنحو 3800 شخصا حول العالم، بحسب حصيلة مساء الأحد جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية، سلبا على العديد من الأحداث الرياضية، فدفع الى إلغاء بعضها وإرجاء آخر، أو إقامتها خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

وقال مدير دورة انديان ويلز اللاعب الألماني السابق طومي هاس في بيان ليل الأحد: “لقد خاب أملنا لأن الدورة لن تقام، لكن الصحة وسلامة المجتمع المحلي، المشجعين، اللاعبين، المتطوعين، الرعاة، الموظفين، الباعة، وكل من له علاقة بهذا الحدث، هي ذات أهمية قصوى”.

وأتى إلغاء الدورة، وهي أولى دورات الماسترز للألف نقطة لدى المحترفين هذا الموسم، وإحدى دورات البريمير الإلزامية لدى المحترفات، قبل ساعات من انطلاق مباريات التصفيات الإثنين.

وأشار المنظمون في بيانهم الى أنهم فضلوا عدم إقامة الدورة بالكامل بعد إعلان السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حال طوارئ صحية بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19” في منطقة وادي كواتشيلا الواقعة الى الشرق من مدينة لوس أنجليس. (أ ف ب)

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