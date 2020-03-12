إلغاء دورة دولية في قطر استعدادا لكأس أوروبا 2020

باريس – ألغيت دورة دولية ودية في كرة القدم، كانت مقررة في قطر أواخر الشهر الحالي بين منتخبات البرتغال بطلة أوروبا، كرواتيا وصيفة بطل العالم، بلجيكا وسويسرا، بحسب ما أعلن المنظمون، في ظل المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة الأربعاء إنه: “تلقى النبأ من قطر أنه نظرا للوضع الحالي العالمي، سيتم إلغاء الدورة”، التي كانت مقررة بين 26 آذار/مارس و30 منه في اطار استعدادات المنتخبات لكأس أوروبا 2020 المقرر ان تنطلق في 12 حزيران/يونيو.

وبينما لم يحدد البيان سبب الإلغاء، لكن يرجح انه على خلفية تفشي فيروس “كوفيد-19” وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية في العالم، حيث أتى إلغاء الدورة بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة القطرية الأربعاء تسجيل 238 إصابة جديدة بالفيروس، وقرار الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة المباريات المحلية من دون جمهور.

وبهذه الحصيلة أصبحت قطر أول دولة خليجية من حيث عدد الإصابات بالفيروس. وكانت غالبية الحالات الأولية التي تم تشخصيها عبارة عن مجموعة من الموظفين والعاملين لديهم والذين تمّت إعادتهم من إيران.

ولم تعلن قطر حتى الآن عن أي وفيات بالفيروس، لكنّها أغلقت المدارس والجامعات وألغت العديد من الأحداث العامة ومنعت المسافرين من 14 دولة من دخول أراضيها. (أ ف ب)