إلغاء دورة ريو دي جانيرو للتنس بسبب “كورونا “

ريو دي جانيرو – أعلن منظمو دورة ريو دي جانيرو الدولية في كرة المضرب، الابرز في قارة أميركا الجنوبية، إلغاء المنافسات بسبب فشل البرازيل في السيطرة على وباء فيروس كورونا.

وقال القيمون عن الدورة في بيان “نظراً لسيناريو عدم اليقين بشأن السيطرة على الوباء الناجم عن فيروس كورونا، لن يتم تنظيم أوبن ريو (…) في العام 2021”.

واشار البيان إلى ان النسخة المقبلة من دورة ريو (500 نقطة) ستقام في العام 2022.

وكان من المقرر تنظيم دورة ريو المفتوحة في منتصف شباط/فبراير 2021، إلاّ أن القيمين عليها عمدوا إلى تعديل الموعد إفساحاً في المجال أمام إقامة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام، المؤجلة بدورها لمدة 15 يوماً (أقيمت من 8 إلى 21 شباط/فبراير) بسبب تداعيات جائحة “كوفيد-19” أيضاً.

وأقيمت النسخة الاخيرة من الدورة البرازيلية من 17 حتى 23 شباط/فبراير 2020 وأحرز لقبها التشيلي كريستيان غارين، قبل ايام قليلة من اكتشاف أول حالة كورونا في البلاد التي تشهد أكبر عدد من الوفيات (أكثر من 320 ألفا) وحالات إيجابية بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وتكافح البرازيل منذ أشهر للحد من سرعة تفشي الوباء الذي أودى بحياة 66 ألف شخص الشهر الماضي، وهو ضعف عدد الوفيات المسجل في تموز/يوليو 2020 والذي كان الشهر الأسوأ منذ انتشار الوباء في البلاد. – (أ ف ب)