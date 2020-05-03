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إلغاء رحلتي طيران للعائدين بسبب “قلة الإقبال”

منذ ساعة واحدة
مطار الملكة علياء الدولي

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عمان- قال مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية، الأحد، إنه تقرر إلغاء رحلتين للخطوط الجوية الملكية الأردنية للعائدين إلى الأردن من الجزائر وبودابست، بسبب “قلة الإقبال على الحجز، وتسيير رحلتين إضافيتين إلى القاهرة في 7 أيار/ مايو”.

وأضاف الفراية لـ “المملكة” أن نسبة حجز التذاكر على رحلات طيران القاهرة وإسطنبول للعائدين إلى الأردن وصلت إلى 100% ليوم الثلاثاء 5 أيار/ مايو الحالي.

وتابع أن رحلات العائدين من خارج الأردن المقررة الأربعاء “بلغت نسبة الحجز فيها من 50 إلى 78%، ويوم الخميس من 39 إلى 60%”. “المملكة”

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