إلغاء سباق الركض من البحر الميت الى العقبة بسبب الظروف الجوية

عمان – الغد – أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الركض من البحر الميت الى البحر الأحمر “عداؤو عمان” عن الغاء السباق الذي كان من المقرر أن ينطلق يوم غد الخميس.

وأصدرت اللجنة المنظمة بيانا توضيحيا على لسان مدير “عداؤو عمان” سمير فركوح جاء فيه: “تعتذر اللجنة المنظمة لسباق الركض من البحر الميت الى البحر الاحمر لكل مشاركي ومتابعي السباق الذي تضطر اللجنة المنظمة اسفة الى الغاؤه بعد قرار محافظ العقبة بالغاء كافة المشاركات والتجمعات الرياضية ليومي الخميس والجمعة بسبب الظروف الجوية التي من المتوقع أن تؤثر على المملكة نهاية الأسبوع الحالي”.

واذ تعتبر اللجنة المنظمة للسباق أن سلامة المشاركين والمتابعين هي أولوية فهي تضطر الى الخضوع لقرار محافظة العقبة بعد الاجتماع الذي عقد امس جمع كافة الجهات المعنية في سلطة منطقة العقبة وجنوب الأردن، حيث تم توجيه كتاب بضرورة الغاء السباق في ظل الظروف الجوية المتوقعة.

ويذكر أن سباق الركض من البحر الميت الى البحر الأحمر كان يفترض ان ينطلق يوم غد الخميس 12 الجاري بمشاركة ما يزيد عن 300 عداء، حيث يمتد السباق لمسافة 242 كم خلال فترة زمنية تبلغ 24 ساعة لتكون النهاية في مدينة العقبة يوم الجمعة 13 الجاري.