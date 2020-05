إلغاء سباق جائزة هولندا الكبرى بسبب فيروس كورونا

مدن – أعلن منظمو جائزة هولندا الكبرى الخميس إلغاء سباق العام الحالي المقرر عودته للمرة الاولى منذ العام 1985 الى روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة السباق في الثالث من أيار/مايو الحالي على حلبة زاندفورت، إلا أنه أرجئ بداية بسبب تفشي فيروس (كوفيد-19) الذي عطّل انطلاق الموسم، قبل أن يتم إلغاؤه ليصبح السباق الحادي عشر الذي يلقى مصير الالغاء او التأجيل.

وقال المدير الرياضي للسباق وسائق الفورمولا واحد السابق يان لامرز في بيان: “كنا جاهزين بشكل تام لهذا السباق الاول ولا زلنا، لقد حققنا مع منظمي بطولة العالم للفورمولا واحد في إمكانية تنظيم سباق مُعادة جدولته هذا العام من دون جمهور، لكننا نرغب في الاحتفال بهذه اللحظة، بعودة الفورمولا واحد الى زاندفورت، مع مشجعينا في هولندا”.

The organisers of the Dutch Grand Prix have confirmed the event will not be held in 2020#F1 pic.twitter.com/OIrFfPifmA

— Formula 1 (@F1) May 28, 2020