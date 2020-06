إلغاء قمّة كرة القدم العالمية في مدريد بسبب جائحة كورونا

مدريد – تقرر إلغاء “قمة كرة القدم العالمية” أو “فوتبول وورلد ساميت” التي كان من المقرر إقامتها في مدريد يومي 23 و24 أيلول (سبتمبر) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء قرار الإعلان عن إلغاء النسخة الخامسة من الحدث الاثنين بسبب الوضع الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨

Unfortunately, we have had to suspend #WFS20, originally planned for Madrid in September, but we will return in 2021 for what will be our fifth anniversary and a special celebration of the industry.

More information below.https://t.co/ywmAl7Db9P

— World Football Summit (@WFSummit) June 15, 2020