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إلغاء قمّة كرة القدم العالمية في مدريد بسبب جائحة كورونا

منذ ساعتين

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مدريد – تقرر إلغاء “قمة كرة القدم العالمية” أو “فوتبول وورلد ساميت” التي كان من المقرر إقامتها في مدريد يومي 23 و24 أيلول (سبتمبر) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء قرار الإعلان عن إلغاء النسخة الخامسة من الحدث الاثنين بسبب الوضع الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

وقالت المنظمون: “هذه النسخة كانت الخامسة ونرغب في أن تكون لها خصوصيتها، كنا نود أن تصبح احتفالا وأن يتاح للجميع المشاركة فيها، للأسف لا يمكننا ضمان هذا الأمر بسبب الظروف الحالية”، ولهذا جاء قرار الإلغاء.

يُشار إلى أن هذا الحدث يضم العاملين بقطاع كرة القدم من أكثر من مائة دولة، لهذا جاء قرار الإلغاء، على أن يقام العام المقبل في أيلول (سبتمبر). (إفي)

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