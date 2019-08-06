عمان-الغد- قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر إلغاء مركز صحي البادية الشمالية الشامل وضمه الى مستشفى البادية الشمالية بجميع الكوادر العاملة به وذلك لوجود مبنى هذا المركز ملاصقا لمبنى المستشفى.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور جابر الى محافظة المفرق استهلها بزيارة تفقدية لمستشفى البادية الشمالية اليوم الثلاثاء بدأها بقسم الاسعاف والطوارئ في مستشفى البادية الشمالية حيث استمع الى ملاحظات المواطنين واطمأن على المرضى الذين يرقدون على اسرة الشفاء.

وقد جال مع الفريق المرافق مختلف اقسام المستشفى واستمع الى ايجاز من مدير المستشفى حيث تمثلت مطالبه بتعزيز الكادر الطبي والتمريضي والخدمي.

وقد وجه الوزير المعنيين بالفريق المرافق برفد المستشفى بطبيب اخصائي جراحة عامة وطبيب شرعي لتنظيم التقارير الطبية القضائية وطبيب اسنان ولحل مشكلة صرف ادوية الانسولين لمرضى السكري الذين يراجعون المستشفى فقد قرر الدكتور سعد جابر الموافقة للطبيب الباطني المقيم في السنة الثالثة فاعلى بالمستشفى صرف ادوية الانسولين للمرضى الذين يراجعون مستشفى البادية الشمالية وذلك للتسهيل وتخفيف معاناة المواطنين في البادية الشمالية.

ثم واصل جولته الى مستشفى المفرق الحكومي واستهل الجولة بالاطلاع على واقع الخدمة الطبية المقدمة للمراجعين في قسم الاسعاف والطوارئ واطلع على الحلات المرضية في القسم واستمع الى ملاحظات المراجعين.

كما اطلع على بقية الاقسام بالمستشفى وتفقد على ارض الواقع حالات غسيل الكلى للمراضى واطمأن على هؤلاء المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والخدمة الطبية المقدمة لهم، وقد طلب ابتعاث احد الكوادر الطبية بالمستشفى لتدريبه في المدينة الطبية على جهاز فحص جهد القلب (الايكو) ووجه المعنيين المباشرة بتشغيل غرف العمليات الثلاثة المغلقة في مستشفى المفرق فور انقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك، كما استمع من مدير المستشفى الى ايجاز عن سير العمل في المستشفى وتابع جولته التفقدية الى مستشفى النسائية والاطفال في محافظة المفرق واطلع على سير العمل فيه مبديا اعجابه بمستوى الخدمة الطبية المتوفرة فيه والمستشفيات الاخرى التي زارها واكد الدكتور جابر على المسؤولين في الوزارة ضرورة متابعة توفير الادوية في هذه المستشفيات خلال عطلة عيد الاضحى المبارك والتشديد على اهمية ومتابعة تنظيم المحاضرات للكوادر الطبية العاملة في المسشفيات بشكل مستمر ودون انقطاع.