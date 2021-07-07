إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية على الطرق العامة في طوكيو

طوكيو – أعلنت السلطات المحلية الأربعاء “إلغاء” مسيرة الشعلة الأولمبية “على الطرق العامة” في العاصمة بسبب القيود الصحية حول الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو في الفترة بين 23 تموز/يوليو الحالي والثامن من آب/أغسطس المقبل.

وأكدت بلدية طوكيو أن مسيرة الشعلة الأولمبية في العاصمة ستبدأ الجمعة، مضيفة أنه بسبب وباء “كوفيد-19″، فإن جميع الأقسام التي كان من المقرر أن تقام على الطرق العامة بين التاسع و23 تموز/يوليو، موعد افتتاح الألعاب ، “تم إلغاؤها، باستثناء مناطق الجزر المعزولة” المتعلقة بأرخبيل أوغاساوارا الواقع على بعد 900 كيلومتر جنوب طوكيو.

وبدلاً من ذلك، سيتم تنظيم احتفالات صغيرة لإضاءة الشعلة الأولمبية في مواقع مختلفة في العاصمة “بدون أي متفرج”، حسبما أضافت سلطات طوكيو في بيان دعا السكان إلى متابعتها “براحة” في المنزل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها السلطات المحلية مسيرة الشعلة الأولمبية على الطرق العامة بسبب خطر انتشار “كوفيد-19”. فمنذ انطلاقها في آذار/مارس من مقاطعة فوكوشيما (شمال شرق)، تم تنظيم المسيرة في كثير من الأحيان جزئيًا أو كليًا خلف أبواب مغلقة في الأرخبيل الياباني حيث مر عبر 47 مقاطعة.

كما أعلن منظمو الأولمبياد الثلاثاء أنهم سيطلبون من الجمهور “الامتناع” عن حضور سباقات الماراتون والمشي في سابورو بجزيرة هوكايدو شمال اليابان.

في آذار/مارس، منع المنظمون قدوم المتفرجين من الخارج إلى الأولمبياد، في سابقة في تاريخ الأولمبياد. في حزيران/يونيو، سمحوا بحضور المتفرجين المحليين، ولكن بنسبة 50% من سعة كل موقع وفي حدود 10 آلاف شخص كحد أقصى.

وستجبر المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في اليابان، ولا سيما في طوكيو، الحكومة اليابانية على تمديد القيود الخميس والتي حددت على وجه الخصوص الحد الأقصى لعدد المتفرجين في الأحداث الرياضية أو الثقافية بخمسة آلاف متفرج.

ومن المقرر أن يصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إلى طوكيو الخميس.

وقالت صحيفة “أساهي” اليومية الثلاثاء إن الجماهير ستغيب عن حفل افتتاح اولمبياد طوكيو، في حين سيُسمح بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الاولمبيين لكن بعدد اقل من المقرر سابقًا.

واضافت أن ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية وكبار الشخصيات الأجنبية والرعاة وغيرهم من المرتبطين بالألعاب سيُسمح لهم بدخول الاستاد الوطني لمتابعة الحفل.

وكانت رئيسة اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو قالت الجمعة إن الأبواب المغلقة في أماكن المنافسة الأولمبية لا تزال “خيارًا”، كما أشار رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إلى هذا الاحتمال. (أ ف ب)