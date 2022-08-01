إلغاء نظام “الفقاعة” واعتماد المواعيد الجديدة لمسابقات الأندية الآسيوية

عمان- الغد- قرر المكتب التنفيذي في الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، تحديد يوم الثامن من آب (أغسطس) 2023، موعدا لإنطلاق منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الجديد، وذلك بعد تغيير الموعد لتقام البطولة من فصل الخريف إلى الربيع.

وتنطلق بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024 اعتبارا من الدور التمهيدي الأول يوم 8 آب (أغسطس) 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 أيلول (سبتمبر) ولغاية 13 كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته، وفق نظام الذهاب والإياب بين الفريقين المتنافسين على أرضيهما.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 شباط (فبراير) إلى 24 نيسان (أبريل) من العام 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 أيار (مايو) من العام نفسه، مع إلغاء نظام التجمع “الفقاعة الصحية”.

في المقابل، تقرر إنطلاق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2023-2024، من خلال الدور التمهيدي في الأول من آب (أغسطس) 2023، على أن تقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 18 أيلول (سبتمبر) إلى 14 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، فيما يقام الدور نصف النهائي للمناطق خلال شباط (فبراير) من العام 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 أيار (مايو).

وصادق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي على استبعاد قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض لحسم تساوي الفريقين، ومع اعتماد خوض وقت إضافي، وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة، من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب، حيث سيتم تطبيق هذا الأمر في مسابقات الأندية اعتبارا من الموسم 2023-2024.