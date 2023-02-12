إلغاء وحدات الإعلام في رئاسة الوزراء ونقلها للاتصال الحكومي

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2023م، وذلك تنفيذاً لمتطلَّبات البرنامج التَّنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام.

وتضمَّن النِّظام المعدِّل إنشاء وحدة تُعنى بإدارة برنامج #تحديث_القطاع_العام وتنفيذه، ووحدة للتحوُّل الرَّقمي، ووحدة للشؤون الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى وحدة لسياسات الشِّراء والشَّكاوى تنفيذاً لمتطلَّبات نظام المشتريات الحكوميَّة.

كما نصَّ النِّظام أيضاً على إلغاء وحدات الإعلام التي كانت ضمن الهيكل التَّنظيمي لرئاسة الوزراء وانتقلت مهامّها إلى وزارة الاتِّصال الحكومي بعد استحداثها.