إلغاء ودمج مسارات لباص عمان (أسماء)

أعلنت شركة “رؤية عمّان للنقل” أنه سيتم إلغاء ودمج عدة مسارات لحافلات باص عمان، بدءا من اليوم الثلاثاء.

وبحسب الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية لـ”باص عمان” على منصة “فيسبوك”، تشمل المسارات التي سيتم إلغاؤها المسار 14 (مجمع المحطة – صويلح) و27 (مجمع المحطة – التعليم العالي) و9 (مجمع المحطة – الهاشمي الشمالي – الشهيد) و19 (مجمع الشمال – جامعة البلقاء التطبيقية).

وبينت الشركة أن إلغاء المسارات يأتي تمهيداً لبدء تشغيل خطوط جديدة تخدم المناطق نفسها.

كما أعلنت الشركة أنه سيتم دمج المسارين 11 (مجمع المحطة – أبو نصير) و12 (مجمع الشمال – شفا بدران) ليصبح المسار 11 (أبو نصير – شفا بدران)، علما أنه سيتم تغيير المسار ليصبح من شارع الأردن، وذلك ابتداءً من تاريخ 2022/8/02.