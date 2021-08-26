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الخميس, أغسطس 26 2021
أخر الأخبار
عدد “الغد pdf” ليوم الخميس 8/26 -(رابط)
الوحدات والجزيرة يكملا عقد فرق ربع نهائي بطولة الكأس
إلغاء %70 من حجوزات السياحة الوافدة
إصابات باعتداء الاحتلال على متظاهرين في خانيونس
البنوك الأردنية في فلسطين تقرض 114 مليون دينار بالنصف الأول
فتح القطاعات يزيد طلبات العلامات التجارية %20
توقع تخفيض أسعار المحروقات 3 %
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