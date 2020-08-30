إلفيرا غافريلوفا (Elvira Gavrilova): إدارة الأعمال في فترة الأزمات والتكيف من أجل الديمومة والبقاء

إلفيرا غافريلوفا (Elvira Gavrilova): هي تعتبر المالك ، والشريك والرئيس التنفيذي ايضا لشركة الإعلان الدولية CEO EU في الاتحاد الأوروبي Amillidius ، و الخبيرة في التسويق والعلاقات العامة والمنتج الأخصائي في الترويج للعلامة التجارية الشخصية ورئيس تحرير لمجلة الأعمال Financoff. تمكنت إلفيرا غافريلوفا (Elvira Gavrilova) قبل الثلاثينات من عمرها إبراز نفسها في الأعمال لتصبح مؤسسه لواحدة من أرقى الجوائز الأوكرانية “فخر وجمال أوكرانيا” وغيرها من المشاريع الهامة. تم التطرق لإنجازاتها بشكل متميز في وسائل الإعلام بما في ذلك منشورات الأعمال الكبرى مثل Forbes.



إلفيرا غافريلوفا وهي في مكتبها . مكتب Amidillius ، أوكرانيا ، أوديسا في عام 2019

إلفيرا غافريلوفا (Elvira Gavrilova) تقيم وتعمل في الوقت الحالي في البرتغال بحيث ان لديها الدراية الكافيه ليس فقط بالمشاكل الأوكرانية بل والمشاكل الأوروبية بأكملها. وبإعتبار انها رئيسة القسم الأوروبي لشركة الإعلانات فقد نصحت عملائها مراراً ببناء استراتيجية التسويق. إلفيرا غافريلوفا (Elvira Gavrilova) واثقة كل الثقه من انه في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي هو ليس السبب الرئيس في تعليق العمل. و لن يؤدي هذا إلى أي شيء ايجابي انما من الممكن أن يؤدي هذا إلى الإفلاس. يجب متابعة العمل وقبل كل شيء إعادة صياغة سياسة التسويق الخاصة بالشركة. يجب إعادة صياغة نهج علامتك التجارية للتفاعل مع المستهلك وإتقان التقنيات الجديدة وأشكال ممارسة الأعمال.

وسوف نورد لكم بعض النصائح المقدمة من قبل إلفيرا غافريلوفا (Elvira Gavrilova) حول الخطوات التي يجب اتخاذها أولاً وقبل كل شيء بحيث تمر الأزمة دون خسائرمن أجل الحفاظ على العملاء وسمعة الشركة والحفاظ على المرابح.

إلفيرا غافريلوفا (Elvira Gavrilova): كيفية البقاء أثناء الركود



إلفيرا غافريلوفا و البارون البلجيكي الكساندر زانزير — رجل اعمال ، ومنتج ، ومستشار دبلوماسي موناكو معرض اليخوت في عام 2019

إن التحول الرقمي للأعمال والانتقال إلى الإنترنت

من الممكن أن يقلل من تكاليف الشركة عبر نقل جزء من العمليات إلى الإنترنت. وهذا ليس فقط مجرد وجهة ، بل وحاجة ملحة ايضا . يعتبر التطوير المتسارع لتقنيات الإنترنت عاملاً مساعداً لمثل هذا التحول. لا يمكن تنفيذ جميع الأنشطة عن بعد ولذلك يجب على الأقل نقل بعض الوظائف عبر الإنترنت مع التطوير الموازي للشركة في حال عدم الاتصال.

هذه التحولات تعيد التكنولوجيا الرقمية (digital) إلى الواجهة ، ينطبق هذا إلى أقصى حد على التسويق. بفضل أدوات التسويق الرقمي (هذا)، من الممكن تقديم المعلومات حول علامتك التجارية إلى الآلاف وحتى ملايين المستهلكين على الفور. سيساعد التسويق الرقمي (digital) عملك على التكيف بسرعة مع متطلبات العملاء المتغيرة وهذا ما يسمى بالاستثمار التسويقي الاستراتيجي.

تعديل وتصحيح صورة العلامة التجارية وخط ووجهة المنتجات.

يجب الاخذ في الاعتبار أن الأزمة تغير أولويات وتفضيلات عملائك. لذلك تحتاج اليوم إلى مراجعة أهداف علامتك التجارية وتحديد الطرق الجديدة لتنفيذها. لقد حان الوقت لتصحيح العروض المفيدة: يجب أن تكون ملائمة وذات صدى لدى الجمهور المستهدف. هناك حاجة إلى تحليل شامل لاحتياجات المستهلك الجديدة للسلع والخدمات الخاصة بك. يجب تكييف خط ووجهة الإنتاج أو إنشاء خط جديد مخصص لهذه الاحتياجات المتغيرة. تحتاج الآن إلى التواصل عن كثب مع جمهورك المستهدف وذلك من أجل معرفة ما قد يكون مفيدا لعملائك.

إلفيرا غافريلوفا في موناكو في معرض لليخوت سنة 2019.

تمتين وتعزيز التواصل العاطفي مع الجمهور المستهدف.

يجب أن يكون مدى التراجع الاقتصادي متناسب عكسيا مع تطور الاتصالات. ينطبق هذا أيضا على بناء العلاقات داخل الشركة ، والأهم من ذلك الحوار مع المستهلكين المحتملين. من الواجب تزويد العملاء بمزيد من المعلومات وتقديمها في كثير من الأحيان. علاوة على ذلك يجب الاستماع إلى الجمهور المستهدف. يجب أن يشعر العملاء خلال هذه الأوقات العصيبة بالتواصل ثنائي الاتجاه مع الحملة وأن يشاركوا في العملية.

نلاحظ خلال الأزمات العديد من التهديدات لسمعة العلامة التجارية على الإنترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعية لأنه خلال هذه الفترة يكون الناس مشوشين وقلقين. من الضروري إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لدعم السمعة وذلك باستخدام جميع الموارد المتاحة والمادية والبشرية لهذا الغرض.



إنشاء فريق إدارة الأزمات

أحد هذه الموارد يمكن أن يكون فريق إدارة الأزمات والذي سيتألف من ممثلوا مختلف إدارات الشركة. تكمن مهمة هذا الفريق في تطوير الاستراتيجية المشتركة للاستجابة للأزمة. إن تفاعلها مع وكالة التسويق الخاصة بك سيساعدعلى تحليل قنوات الترويج ومعرفة ما يحقق الربح وما يعيقه. قم في البداية بتعديل استراتيجية التسويق للحفاظ على الربح وثانياً قم بادراج البرنامج الفعال لمكافحة الأزمات الذي طوره المسوقون وثالاً يجب توليد أفكار جديدة للترويج.



إلفيرا غافريلوفا (Elvira Gavrilova): التسويق خلال فترة الأزمات – اختبار صلابة الخطة

٤-إلفيرا غافريلوفا في مقر شركة Amidillius في لشبونة عام 2019

العمل على تدريب الموظفين

يجب إعارة الاهتمام الخاص بتدريب الموظفين خلال الأزمات . تتطلب الظروف الجديدة مناهج وحلول جديدة وبالتالي فإن المزيد من الموظفين المؤهلين قادرون على التكيف بسرعة مع الحقائق المتقلبة.

تبعاً للدراسات تنفق الشركات في السنوات الأخيرة ما يزيد عن 4-5 % من ميزانيتها التسويقية على التدريب. خلال الأزمات ، يجب زيادة هذا الجزء من التكاليف. تعتبر Amillidius نشر المعرفة التسويقية في بيئة الأعمال رسالتها الاجتماعية. نقوم بمنح العملاء الفرصة لتحسين مستواهم عبر الندوات المجانية التي تعقد في المكاتب.

القيام بتعزيز العلاقات مع الوكالات كشركاء رئيسيين.

إذا كان من المفترض تخفيض ميزانيات الإعلانات والترويج ، فمن المستحيل فسخ العقود مع وكالات التسويق. على العكس من ذلك يجب تعزيز التواصل في محاولة لتحقيق المنفعة المتبادلة القصوى.

تبعاً للإحصاءات، العلامات التجارية التي لا تتخلى عن الأنشطة الإعلانية خلال فترة الركود لتتلافى الركود بشكل أفضل. بالنظر إلى السبعينيات من القرن الماضي فقد أجريت الدراسة من قبل رابطة الصحافة التجارية الأمريكية لمنشورات الأعمال وجدت أن الشركات التي تواصل الاستثمار في التسويق تزيد من المبيعات خلال الأزمات وعلى وجه الخصوص في السنوات التالية. تبين الإحصائيات الحديثة المقدمة من قبل Kantar (وكالة أبحاث التسويق) إلى أن نقص الإنفاق على الميزانية على التسويق خلال الأزمة يؤدي إلى انخفاض في المبيعات بنسبة ما تزيد عن 13%. تخفيض التكلفة يقلل من المبيعات بنسبة 1% فقط.

تمعنوا في النتائج وتذكروا أن التصحيح السريع والمختص لاستراتيجيات التسويق سيكون المفتاح لتحقيق نتائج ناجحة والحفاظ على الأعمال خلال الأزمات المحدقة .