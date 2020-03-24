إلقاء القبض على أربعة أشخاص اعتدوا على مركبة لتوزيع المياه

عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان قوة أمنية تمكنت من القاء القبض على اربعة اشخاص اعتدوا اليوم على مركبة لتوزيع المياه والحاق أضرار مادية بها في العاصمة وتسببو بمشاجرة بالمكان ، وظهروا خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادت القوة الأمنية الهدوء للمكان وبوشر التحقيق معهم من قبل المركز الامني المختص.