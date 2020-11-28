إلقاء القبض على أغلب المتهمين بالمشاركة في مشاجرة الصريح

أحمد التميمي

إربد- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد كبير من المتهمين بالمشاركة في المشاجرة التي وقعت في بلدة الصريح بمحافظة إربد، مساء أول من أمس، وأصيب فيها 5 أشخاص، وفق مصدر أمني.

وحسب المصدر، فإن المداهمات و إلقاء القبض على المطلوبين تواصلت على امتداد الساعات الماضية حيث تم إلقاء القبض على أغلب المطلوبين والتحقيق ما زال جار معهم تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء بينما يتواصل ملاحقة باقي المتهمين.

وتشهد بلدة الصريح هدوءا عاما مع انتشار كثيف للقوات الأمنية داخل البلدة وفي محيطها في حين تستمر جهود الجهات المختصة وبالتعاون مع وجهاء البلدة لتطويق تداعيات المشاجرة والحيلولة دون تطورها.