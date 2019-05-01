الغد- ألقت أجهزة البحث الجنائي القبض على سارق مبلغ 160 ألف دولار ومصاغات ذهبية من داخل منزل في محافظة مادبا، وعلى أربعة آخرين في العاصمة قاموا بسرقة محتويات عدد من المركبات .

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في قسم بحث جنائي مادبا باشروا التحقيق بملابسات سرقة مبلغ 160 ألف دولار ومصاغ ذهبي بقيمة 5 آلاف دينار من داخل أحد المنازل في منطقة حنينا بمحافظة مأدبا بعد ورود شكوى من صاحب المنزل بذلك حيث قادت التحقيقات وما تم جمعه من معلومات للاشتباه بأحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات في قضايا السرقات وألقي القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه وبالتحقيق مع ذلك الشخص اعترف بارتكاب السرقة برفقة شخص آخر من المطلوبين ومكرري قضايا السرقات وما زال البحث جارياً عنه ، كما وضبط بدلالته مبلغ 10 آلاف دولار من المبلغ المسروق والتحقيقات مستمرة .

وفي سياق متصل قال الناطق الإعلامي أن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة تمكنوا من القاء القبض على أربعة أشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات في قضايا السرقات قاموا بالاشتراك في سرقة محتويات عدد من المركبات ضمن اختصاص العاصمة والرصيفة، كما وضبط بحوزتهم معدات تستخدم في سرقة المركبات وكمية من المواد المخدرة، وبوشر التحقيق.