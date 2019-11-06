أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إلقاء القبض على شخصين من مفتعلي حوادث الدهس

منذ 3 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي وفي اطار تحقيقاتهم حول عدد من قضايا الاحتيال من خلال افتعال حوادث دهس، فقد وقع الاشتباه على شخصين من المشبوهين وذوي الاسبقيات بارتكاب عدد من تلك القضايا والقي القبض عليهما . واضاف الناطق الاعلامي انه بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بارتكاب سبع قضايا احتيال بذات الاسلوب واخذ مبالغ مالية على اثرها وما زال التحقيق جارياً.

وأهاب الناطق الاعلامي بالمواطنين في حال وقوع حادث مروري معهم لا قدر الله اتباع الاطر والاجراءات القانونية اللازمة وعدم الرضوخ للاشخاص الذين يطلبون مبالغ مالية لقاء عدم متابعة الاجراءات القانونية كي لايقعوا ضحايا للاحتيال بمثل تلك الاساليب التي يملك رجال الامن العام القدرة على التحقيق فيها واكتشافها.

مقالات ذات صلة

الخارجية لـ”الغد”: الإفراج عن مرعي واللبدي بعد قليلعاجل

منذ 10 دقائق

العقبة تكتظ بالسياح.. وترقب وصول 3 بواخر سياحية

منذ 42 دقيقة

وقف ترخيص المركبات المخالفة لتعليمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية

منذ 11 ساعة

توقعات بمواجهات حكومية نيابية عناوينها الاستقواء والتنمر والمماحكة

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock