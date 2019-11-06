إلقاء القبض على شخصين من مفتعلي حوادث الدهس

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي وفي اطار تحقيقاتهم حول عدد من قضايا الاحتيال من خلال افتعال حوادث دهس، فقد وقع الاشتباه على شخصين من المشبوهين وذوي الاسبقيات بارتكاب عدد من تلك القضايا والقي القبض عليهما . واضاف الناطق الاعلامي انه بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بارتكاب سبع قضايا احتيال بذات الاسلوب واخذ مبالغ مالية على اثرها وما زال التحقيق جارياً.

وأهاب الناطق الاعلامي بالمواطنين في حال وقوع حادث مروري معهم لا قدر الله اتباع الاطر والاجراءات القانونية اللازمة وعدم الرضوخ للاشخاص الذين يطلبون مبالغ مالية لقاء عدم متابعة الاجراءات القانونية كي لايقعوا ضحايا للاحتيال بمثل تلك الاساليب التي يملك رجال الامن العام القدرة على التحقيق فيها واكتشافها.