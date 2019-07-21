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إلقاء القبض على قاتلة سيدة عربية في جبل عمان

منذ 26 دقيقة

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الغد– تمكن فريق التحقيق في البحث الجنائي بوقت قياسي من كشف ملابسات مقتل سيدة في العقد الثامن من العمر وجدت مساء الامس داخل منزلها في منطقة جبل عمان.

وفي التفاصيل قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام؛ تمكن الفريق وبوقت قياسي من كشف ملابسات القضية والقاء القبض على مرتكبتها.

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق عمل منذ لحظة الابلاغ عن الجريمة على مباشرة التحقيق وجمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة حيث وقع الاشتباه على سيدة على معرفة بالمغدورة والقي القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت انه واثناء وجودها في منزل المغدورة وعلى إثر خلاف حصل فيما بينهما أقدمت على طعنها عدة طعنات في مناطق مختلفة من جسدها بواسطة أداة حادة وغادرت المكان وما زال التحقيق جارياً .

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