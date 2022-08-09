إلقاء القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ لمديرية شرطة اربد امس بقيام احد الاشخاص بإطلاق النار على آخر مما أدى الى وفاته حيث تم التحرك على الفور للمكان وعثر على المقتول داخل مغارة في لواء بني كنانة وكان القاتل قد لاذ بالفرار وتوارى عن الانظار وبوشر البحث عنه.

واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات الاولية بيَّنت ان القاتل وعلى اثر خلافات سابقة بينه وبين الشخص المغدور وشخصين آخرين قد قام باستدراجهم لاحد المنازل وحجز حريتهم هناك واطلاق النار على المغدور ونقله الى تلك المغارة فيما كانت حالة الشخصين الاخرين جيدة.

وأكد الناطق الاعلامي انه وفي عصر هذا اليوم تمكن فريق التحقيق المكلف بمتابعة القضية من تحديد مكان القاتل والقاء القبض عليه وضبط سلاح الجريمة وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لتحويله لمحكمة الجنايات الكبرى.