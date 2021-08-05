القبض على قاتل ستيني بالزرقاء

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة الزرقاء امس بوجود جثة لشخص ستيني داخل منزله في مدينة الزرقاء ، وتم التحرك للمكان والكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة يعود لتعرض المغدور للضرب بواسطة أداة راضة .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تشكيل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي الوسط ومديرية شرطة الزرقاء للتحقيق في القضية ، حيث تمكن الفريق بزمن قياسي وخلال ساعات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بقيامه بضرب المغدور بواسطة أداة راضة اثر خلافات حصلت بينهما اثناء وجوده بمنزل المغدور وما زال التحقيق جارياً.