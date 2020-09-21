القبض على مطلوب “خطير” بحقه 18 طلباً أمنياً في محافظة إربد

عمان- الغد- صرح مصدر أمني أن قوة أمنية من شعبة بحث جنائي اقليم الشمال وشرطة اربد تمكنت أمس من القاء القبض على مطلوب مصنف بالخطير وبحقه 18 طلباً امنياً بقضايا الشروع بالقتل وإطلاق العيارات النارية وقضايا المخدرات بعد مداهمة مكان وجوده،وسيتم إحالته لمصادر طلباته بعد إنهاء التحقيق معه .