إلهام خزنة من “الزيتونة” أول أردنية تخوض مجال التحكيم في كرة السلة

عمان- كلفت لجنة الحكام في اتحاد كرة السلة، الحكم الأردني إلهام خزنة من جامعة الزيتونة الأردنية بإدارة مباريات بالدوري الممتاز للرجال لكرة السلة “دوري كومهو”.

وتعتبر إلهام خزنة أول امرأة أردنية تخوض مجال التحكيم المحلي في الدوري الممتاز لكرة السلة، بعدما كلفتها رسمياً لجنة الحكام في اتحاد كرة السلة المحلي، لما تتمتع به من مستوى تحكيمي متميز، حيث تم ترشيحها للحصول على الشارة الدولية.