إلهام شاهين تنتقد علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز￼

وصفت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ علاقة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو بحبيبته عارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​، بالسطحية والمبنية على الاستعراض والشو.

وانتقدت الطريقة التي يستعملوها للوصول إلى الشهرة وأنها ليست قائمة على الحب الحقيقي كما أن علاقتهما ليست خاصة، بل معروضة بشكل كبير أمام الجمهور.

وقالت إلهام في مداخلة تلفزيونية لها عبر قناة النهار : “وبشوف علاقتهم دي شو، وليست مشاهر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدا أنا مش بحب الشو وبحس إن دا شي كداب ومنظرة، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الأحباب”.

وتابعت أنها ستحتفل بعيد الحب مع ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، مشيرة إلى أن شخصيتها قوية وعنيدة وتريد أن تصنع نجاحها بنفسها، وتختار ما يحلو لها.

وتحدثت شاهين عن أغلى هدية تلقتها في عيد الحب، قائلة: “كان بوكيه ورد أحمر، وكان كبير وأبهرني، وصاحب البوكيه كان جميل جدا”.

وتابعت: “مررت بتجربة وقصة صعبة، وانتهت قبل عيد الحب بيوم، وبالتالي أنا احتفل بعيد الحب، بعيد ميلاد جرحي أنا”.