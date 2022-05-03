إلهام شاهين: مسلسل “بطلوع الروح” أرهقني نفسياً

قالت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ في تصريحات لموقع “الفن”، أن شخصية “أم جهاد” التي جسدتها خلال أحداث مسلسل “​بطلوع الروح​” أرهقتها نفسياً.

مشيرة إلى أنها تقدم شخصية بتفاصيلها عكس مبادئها بشكل كامل، وتمارس العنف بقسوة، مشددة على أنها كرهت هذه الشخصية ولكنها أرادت تقديمها من أجل محاربة الفكر المضلل.

وأضافت شاهين في تصريحاتها، أنها تدربت على حمل السلاح لمدة أسبوعين، كي تقدم تفاصيل واقعية في الأحداث، لا سيما المشاهد التي جمعتها بالممثلة منة شلبي وهي تقوم بتدريبها على حمل السلاح.

مسلسل “بطلوع الروح” بطولة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، أيمن عزب، دياموند بو عبود، تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكرى. (الفن ننيوز)

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