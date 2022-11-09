إلهان عمر تفوز بولاية ثالثة في مجلس النواب الأميركي- (فيديو)

أُعيد انتخاب النائبة الديمقراطية من أصل صومالي، إلهان عمر، لتمثيل منطقة الكونغرس الخامسة في ولاية مينيسوتا لولاية ثالثة.

وهزمت عمر منافستها الجمهورية سيسلي ديفيس، حيث حصلت البرلمانية التقدمية على 77 في المئة من الأصوات بعد احتساب 83 في المئة من بطاقات الاقتراع قبل الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء.

وقالت عمر إنها ستعطي الأولوية للسياسات الخارجية والإسكان والعمل والبيئة في ولايتها الثالثة.

وأصبحت عمر أول صومالية وأول لاجئة يتم انتخابها لعضوية مجلس النواب الأمريكي في عام 2018، وهي عضوة بارزة في مجموعة “الفرقة/ السكواد” التي تضم رشيدة طليب وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وأيانا بريسلي.

إلى ذلك، أُعيد انتخاب النائبة بيتي ماكولوم في الدائرة الرابعة للكونغرس في مينيسوتا.-(وكالات)