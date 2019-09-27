إلى أي مدى يتجرأ ليبرمان على الذهاب؟

هآرتس

شلومو زند

27/9/2019

إن تعبير “وجه هذا الجيل مثل وجه الكلب” يظهر في كتاب التثنية والتلمود البابلي. وقد أعطيت له تفسيرات مختلفة ومتنوعة. احد التفسيرات المشهورة هو أنه يصف ظاهرة معروفة فيها مرشدون روحانيون، زعماء جمهور، ومقررو سياسات، يتصرفون مثل الكلاب. هم حقا يركضون أمام اسيادهم ولكن ظاهريا يقودونهم. ولكن فعليا هم طوال الوقت ينظرون إلى الخلف، إلى اصحابهم، من أجل أن يقدروا رغبتهم بالنسبة لاتجاه السير.

منذ بداية ظهور الديمقراطية في نهاية القرن الثامن عشر، فان اعتماد السيد على الجمهور ازداد وغير بصورة كبيرة العلاقة بين الحكام والرعايا. الملوك في العالم قبل الحديث، احتاجوا بدرجة أقل بكثير الى مصادقة الرعايا على توجهاتهم السياسية. الزعماء في العالم الديمقراطي، في المقابل، يعتمدون على احتياجات وطلبات المواطنين الذين ينتخبونهم، حتى لو كانوا لا يطبقونها في أي يوم.

في الحملتين الانتخابيتين اللتين اجريتا في اسرائيل هذه السنة تجلت ظاهرة غريبة، التي في اللحظة الأولى كان من الصعب كشفها. بالذات رجل يميني متطرف، هز ويهز بشكل متعمد سلطة اليمين التقليدية، التي حكمت اسرائيل خلال السنوات الاخيرة. فجأة بدون أي تحذير مسبق، سياسي عنصري وفاسد يفضل حكومة وحدة ليبرالية وعلمانية على حكومة قومية دينية، التي لامثالها كان منتميا في السنوات الاخيرة.

هل افيغدور ليبرمان الذي خدم تحت حكومات يمينية كثيرة، والذي اقترح في الماضي فكرة تفجير سد أسوان وأيد الترانسفير من اجل حل نهائي للنزاع وساوى بين نشطاء السلام والكابو في معسكرات الاعتقال النازية وأراد سن قانون يجبر كل مواطن على التوقيع على تصريح ولاء للدولة اليهودية وإلا فستسحب جنسيته. والذي منذ سنوات كثيرة لا يعيش في إسرائيل بل في مستوطنة مشتركة لمتدينين وعلمانيين. والذي شارك في حكومات كثيرة مع وزراء حريديين من كل الانواع – مر بتأثير صولجان سحري بثورة قيمية ضميرية؟.

إن كل من تابع نجاح المهاجر الباهر الذي وصل من ميلدوفا إبن 20 سنة وخدم فقط سنة واحدة في الجيش في الحكم العسكري في الخليل. واغتنى بطرق مشكوك فيها واصبح شخصية شديدة الثقة بنفسها في سياسة اسرائيل، يعرف أن ليبرمان هو نموذج تهكمي ومراوغ، والذي الاخلاق والاستقامة الجماهيرية ليست جزء من ارثه. السبب لوقوفه المتصلب هذه المرة ليس مجرد تحسين في مكانته الهرمية. وفي الحكم كوزير للدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو، وصل الى السقف الزجاجي في انجازاته. من اجل فهم التغيير الاستراتيجي في سلوكه، تغيير ليس فقط تكتيكي، يجب فحص الخصائص الخارجية الهوية لجمهور ناخبيه والتغيرات الفكرية التي جرت فيها.

منذ أن انفصل ليبرمان عن صديقه نتنياهو وشكل اسرائيل بيتنا كحزبه الشخصي في 1999، فان سيده كان جمهور ناخبين “روس”، وخطابه السياسي عكس بهذا القدر أو ذاك تطورات مزاج جزء قطاعي من هؤلاء الناخبين. الهجرة من الاتحاد السوفييتي السابق وصلت في العام 2000، أي بعد عقد ونصف من “الهجرة الصهيونية”، الى ذروة مليون مهاجر. واذا كان في البداية قد صوت هؤلاء الاسرائيليون الجدد عديمي الأمن لمرشحين “خاصين بهم”، فان ليبرمان ثمن جيدا اتجاه السير، قطف بسعادة الثمار وهكذا وصل الى 10 مقاعد. كان يمكنه بدون خوف أن يظهر لهم عنصريته ضد العرب، واستخفافه البوتيني بالقيم الليبرالية وأن يظهر جهوده في أن يحقق لهم شريحة اكبر من الكعكة الرسمية. حقيقة أنه هو وشركاءه في البرلمان قد ملأوا جيوبهم من المال العام لم تقلق أبدا ناخبيه المتواضعين والشاكرين.

ولكن منذ العام 2000 تعززت الثقة بالنفس لهذا القطاع. انضم اليه ابناءه الذين هم من مواليد البلاد، والطلبات السياسية بدأت تتنوع وتتعدد. من انتخابات الى اخرى بدأ ليبرمان بالهبوط في عدد الناخبين ومستقبله السياسي اصبح مشكوكا فيه. ولأنه أحد الزعماء الاذكياء جدا في السياسة الاسرائيلية فقد تعلم في وقت مبكر أن يوجه سيره أمام رغبة سيده، أي جمهور الناخبين الذي سار بفخر خلفه.

السر الكبير الذي عرفه الجميع، ولم يرغبوا في الحديث عنه كثيرا، هو أن اكثر من نصف المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق، لا يعتبرون حسب قوانين دولة اسرائيل يهود. أي ليس فقط أن 20 في المئة من المواطنين العرب – الاسرائيليين يضرون بمجرد وجودهم في طابع دولة الشعب اليهودي، بل اضيف اليهم اكثر من نصف مليون روسي غير يهود. طوال الوقت الذي تجند فيه ابناء المهاجرين للجيش الاسرائيلي وعززوا قوة صناعة الهايتيك فان معظم الإسرائيليين سلموا بهذا الوضع بالصمت. الحاخامات في المقابل شعروا بأن شيء عزيز يمكن أن يخرج عن سيطرتهم.

سياسة هويات جديدة تقف خلف سياسة الانتخابات الاخيرة. بالطبع نحن ما نزال بعيدين عن حلف تكتيكي بين التجمعين السكانيين غير اليهودين في إسرائيل. وليبرمان ما يزال يطمح مثل عدد غير قليل من ناخبيه الى خلق دولة غير يهودية تماما وبأكبر قدر من الاوروبية (أو الشرق اوروبية) ونقية من العرب. التناقضات الكامنة في خطواته تعقد وتشوش الآن النظام السياسي، لكن من شأنها على المدى البعيد أن تساهم في احداث تغيرات في الطابع العرقي – الديني التقليدي للدولة. هل بصورة متناقضة بالذات الروس سيساهمون في أسرلة متزايدة لحركة جماعية؟ الايام هي التي ستقول ذلك.