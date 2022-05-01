إليسا لرجل دين: بدنا نرقص ونلبس على ذوقنا.. هاي لبنان مش إيران!

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على كلام رجل دين كان قد هاجم فئة من اللبنانيين، داعيا الناس لعدم انتخاب حزب سياسي معيّن، واصفا اياهم بعبارات غير لائقة.

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

وقد أعادت إليسا نشر الفيديو على حسابها عبر تويتر، حيث أرفقته بالتعليق التالي: “أكيد هيك بدنا شيخنا، بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان، وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص ونغني.. هيدا لبنان حبيبي مش أيران! “، خاتمة تغريدتها بـ “اللي استحوا ماتوا”.