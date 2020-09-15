” إليفاتوس” تتحدى جائحة الكورونا وتضاعف مبيعاتها 3 مرات

لندن- على خلاف الكثير من الشركات والمؤسسات من قطاعات اقتصادية مختلفة تاثرت سلبا من ازمة الكورونا وتبعاتها في جميع ارجاء العالم، الا ان شركة ” إليفاتوس” – الشركة المتخصصة في تقديم حلول تقنية مبتكرة تساعد الادارات في إتخاذ أفضل القرارات – نجحت في مضاعفة مبيعاتها 3 مرات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت شركة ” إليفاتوس” في بيان صحافي بان فترة الربع الثاني من العام الحالي شهدت نمو في المبيعات لشركات ومؤسسات من قطاعات متنوعة نتيجة زيادة الطلب على الحلول المقدمة من الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بخاصة من القطاعات التي شهدت هبوطاً في النمو نتيجة ازمة الكورونا ، الامر الذي دفعها للبحث عن التحول الرقمي لاستدامة العمل ومتابعته برشاقة ودقة وباعلى كفاءة.

واكدت الشركة بان الحلول التي تقدمها ساعدت عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف اطياف الاقتصاد في تبني مفهوم التحول الرقمي من خلال ادوات ذكاء اصطناعي اسهمت في مساعدتها لتعزيز النمو وزيادة القدرة على التعامل مع الخسائر الناجمة عن الجائحة.

وشركة ” إليفاتوس” هي مزود لحلول أعمال في مجال أتمتة عملية اتخاذ القرار من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي الذي يُسهم بدوره في الارتقاء ببيئة الأعمال في الشركات. وتوفر الشركة حلول فريدة من نوعها لمساعدة القطاعات في مختلف أرجاء العالم على تحقيق نجاح أكبر و الكشف عن قدراتها على أتم وجه.

واكدت المؤسس لشركة ” إليفاتوس” يارا برقان بان التحول الرقمي اصبح اليوم ضرورة وليس خيارا، فهو الاساس للنمو الاقتصادي واستدامة الحياة على مستوى الافراد والمؤسسات، سوا ء في اوقات الرخاء او في اوقات الازمات مثل الازمة التي نمر بها اليوم نتيجةتفشي مرض الكورونا، وتقول : ” التحول الرقمي هو شريان الحياة للاقتصاد في كل الاوقات، ولذا علينا جميعا اليوم تبني التقنيات الحديثة لانها الادوات الضرورية للاستدامة والنمو وتقليل الخسائر والتكاليف”.

وقالت برقان بان اهمية ما تقدمه ” إليفاتوس” من حلول تقنية ذكية ترتكز في مساعدتها الادارات لمختلف المؤسسات في عمليات التقييم والتدريب والتطوير والاستقصاء وأخذ القرارات الدقيقة، اذ تساعد هذه الحلول الشركات في تقليص نفقاتها حتى 80% وزيادة دقة قراراتها بنسبة 90%.

ومن جانبه قال الشريك المؤسس لشركة” إليفاتوس” يعقوب زريقات : ” باننا نؤمن ان مستقبل الاقتصاد والنمو والاستدامة يقوم على عملية التحول الرقمي بمختلف حلولها وتقنياتها واجهزتها ومنها حلول الذكاء الاصطناعي التي تخصصت بها الشركة.

واكد زريقات بان الحلول التي توفرها ” إليفاتوس” لمختلف الشركات والمؤسسات من كل القطاعات تساعد في اتخاذ قرارات يومية بسلاسة، فضلاَ عن التخلي عن المهام اليومية المكررة وجعل بيئة العمل أكثر ذكاءاً وتبني سياسات حديثة تعزز من فكرة الخروج عن الإطار التقليدي”.