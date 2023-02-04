إليكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم السبت

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3474 طنا؛ منها 2399 طنا من الخضار، و837 طنا من الفواكه، و236 طنا من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة “بترا”، لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 إلى 20 قرشا، والبصل الناشف بين 30 إلى 50 قرشا، والبطاطا بين 25 إلى 40 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 17قرشا، والجزر بين 25 إلى 40 قرشا، والخيار بين 30 إلى 45 قرشا، والزهرة بين 10إلى 20 قرشا، والليمون بين 35 إلى 60 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 85 قرشا.