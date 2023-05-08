إليكم أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي ليوم الاثنين

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3290 طنا؛ منها 2588 طن خضار، و468 طن فواكه، و232 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و30 قرشا، والبطاطا بين 15و30 قرشا، والبندورة بين 8 و15قرشا، والجزر بين 25 و40 قرشا، والخيار بين 20 و30 قرشا، والزهرة بين 15و30 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و70 قرشا. (بترا)