إليكم أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2916 طنا، منها 1770 طن خضار، 945 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلوغرام الواحد جاءت أسعار أبرز الأصناف كالآتي: الباذنجان الأسود العجمي تراوح سعره بين 7 و15 قرشا، والبصل الناشف بين 15 و37 قرشا، والبطاطا بين 35 و50 قرشا، والبندورة بين 8 و18 قرشا، والجزر بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 25 و45 قرشا، والزهرة بين 25 و50 قرشا، والليمون بين 60 و80 قرشا، والبطيخ بين 15 و25 قرشا.