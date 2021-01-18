إليكم كيف تعاملت هواوي مع متطلبات العصر الرقمي الحديث في منظومتها الذكية المتكاملة (Ecosystem)

مع انتشار تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، أصبح المستخدمون اليوم محاطين بالمزيد من الأجهزة المتصلة. وأثّر هذا التغير التقني والمجتمعي على أعمال الشركات والحياة الأسرية العامة على حد سواء. أظهرت الدراسات أن الأسر لديها ما لا يقل عن 10 أجهزة متصلة اليوم، ويمكن أن تصل إلى 50 جهازاً في المستقبل. تتمتع فرص الأعمال اليوم بقدرتها على الحصول على بيانات ضخمة توفر المعلومات والتجارب المختلفة للشركات، مع وجود المزيد من الأجهزة الذكية لتمكين كفاءة أكبر وإنتاجية أفضل، وتمهيد الطريق لنماذج أعمال جديدة. وشهدت الأسر أيضاً تأثير هذا التغيير عبر مشاركة المزيد من البيانات من خلال الأجهزة والخدمات التي ساهمت في تعزيز الصحة الشخصية وتوفير حلول أسهل للعمل من المنزل والمزيد.

تقدم هواوي منظومة متكاملة (Ecosystem) لجميع أنواع المستخدمين في عصرنا الرقمي الذي يتطلب المزيد من الأجهزة المتصلة، وتضع هذه المنظومة المتصلة بالكامل اللبنات الأساسية للمستقبل المتصل القادم، وقد ساهمت هواوي بشكل كبير في ذلك من خلال مفهومها الشامل 1+8+n ضمن استراتيجيتها “Seamless AI Life” لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي لتوفر المزيد من الأجهزة الذكية للمنازل والشركات. وتشكل استراتيجية1+8+n منظومة متكاملة (Ecosystem) للأجهزة متعددة السيناريوهات مع ثلاث طبقات (1+8+n)، حيث يرمز الرقم “1” للهاتف الذكي باعتباره مركز الاتصال، أما “8” فيرمز لفئات المنتجات الثمانية التي طورتها هواوي، ويرمز “n” لأجهزة منظومة إنترنت الأشياء الوفيرة. وأخيراً، تشير علامة “+” إلى ما يربط بينها مثل تطبيقات Huawei Share وHuawei HiLink.

توفر هذه المنظومة المتكاملة (Ecosystem) تجربة أكثر اتصالاً للمستخدمين، مما يتيح لهم التكيف بشكل أفضل مع العصر الرقمي الحالي. وعبر اتصالهم المستمر، يغيّر المستخدمون الطريقة التي يتم بها إنجاز المهام اليومية وطرق التفاعل بين الأجهزة المتعددة. وبفضل منظومة هواوي المتكاملة (Ecosystem)، يُعدّ التكيف مع هذا الاتجاه أقل صعوبة ويساهم في تمكين الكفاءة والإنتاجية وسهولة الوصول، سواء أكان ذلك للاستخدام الشخصي أو التجاري. وسيتمكن المستخدمون عبر الاتصال بالأجهزة والخدمات المتعددة من خلال حساب هواوي واحد من الاتصال ومشاركة المحتوى بين الأجهزة بسلاسة وبساطة تامة. على سبيل المثال، يمكن استخدام تطبيق الموسيقى Huawei Music المتوفر في الهواتف الذكية مع سماعات Huawei FreeBuds Pro بنقرة واحدة بفضل خاصية OneTap، بينما يؤدي نقر الهاتف الذكي على الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” إلى تمكين ميزة التعاون متعدد الشاشات لعرض شاشة الهاتف على شاشة الحاسوب الشخصي، وسحب وإفلات الملفات لنقل البيانات بسهولة تامة. ويمكن الوصول إلى جميع البيانات ومشاركتها بأمان عبر الأجهزة من خلال ربط حساب هواوي بتلك الأجهزة ببساطة.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمستخدم النهائي؟ مع توفر المزيد من أجهزة هواوي التي تتصل ببعضها بسهولة تامة، ستتم مشاركة البيانات بسهولة وأمان عبر مختلف الأجهزة والخدمات، مما سيمنح المستخدم تجربة يومية أكثر كفاءة. ويلعب هذا دوراً رئيسياً في مختلف القطاعات مثل الإدارة الصحية والترفيه وحتى العمل، سواء أكان ذلك في المنزل أو المكتب.

يُعدّ توفير تقنيات إنترنت الأشياء والأجهزة المتصلة بمثابة نقطة انطلاق لاستراتيجية تحول رقمي أوسع نطاقاً، والتي بمجرد دمجها مع التقنيات والخدمات الجديدة ستوفر تجربة متصلة لا مثيل لها. وتنمو التقنيات من حولنا باستمرار وتغير طريقة تطبيق وتنفيذ الأشياء وتُحدث ثورة في تجربة المستخدم النهائي. وتمهد هواوي الطريق لمستقبل رقمي ذكي مع مجموعة قوية من الأجهزة الذكية والخدمات السحابية من خلال منظومتها المتصلة والشاملة التي تضع الإمكانات الهائلة بين يدي المستخدم.

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