إليكم ما يجعل سماعات FreeBuds Pro 2￼￼￼￼ أكثر تميزًا من سماعاتApple AirPods Pro￼

هل تفكرون بشراء سماعات لاسلكية جديدة؟ من الطبيعي أن تواجهوا صعوبة في اختيار السماعة المناسبة مع وجود العديد من الخيارات في السوق. هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل شراء سماعات جديدة، وأبرزها جودة الصوت وخاصية إلغاء الضجيج وغيرها. وبعد أن أخذنا هذه النقاط بعين الاعتبار، لنلقي نظرة على سماعتيْن مميزتيْن من إنتاج شركتين ضخمتين في عالم التقنيات المتطورة، وهما سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 المتطورة بجودة عالية من هواوي وسماعات AirPods Pro من Apple. تابعوا القراءة لمعرفة الأسباب التي جعلتنا نختار سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 على أنّها خيار رائع.

جودة الصوت

يجب أن تكون جودة الصوت على رأس أولوياتكم عند شراء السماعات المتميزة. وتحقق سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 مستوىً عاليًا جدًا عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت؛ حيث تتميز بنظام صوتي فريد من نوعه؛ وهو محرك الصوت المزدوج لصوت حقيقي فائق Ultra-Hear True Sound Dual Driver الذي ينسق اثنين من محركات التشغيل بذكاء للحصول على أداء صوتي ممتاز. وتستخدم هذه السماعات غشاءً مستويًا للحصول على صوت تريبل ودرجات صوت عالية دقيقة ونقية، إضافةً إلى محرك ديناميكي رباعي المغناطيس للترددات المتوسطة والمنخفضة التي توفر صوت جهير أقوى. وينخفض الصوت الجهير إلى 14 هرتز، فيما يرتفع التريبل إلى ثلاثة أضعاف حتى 48 كيلوهرتز، وهو ما يتجاوز نطاق إدراك آذان الإنسان بكثير.

تستخدم السماعات هذه أيضًا تقنية Triple Adaptive EQ والتي يمكنها ضبط الصوت تلقائيًا وفقًا لهيكل قناة الأذن ووضعية الارتداء ومستوى الصوت في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، يحافظ دعم بروتوكول ترميز الصوت عالي الدقة LDAC على تفاصيل الصوت بشكل فعال وبأقل تشويش ويمنحكم صوتًا عالي الدقة. وصممت سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 بالتعاون مع Devialet؛ وهي شركة هندسة صوتية في فرنسا تعمل على توفير منتجات تجمع بين التقنيات الفخمة والمتطورة. وعملت كلتا العلامتين التجاريتين معًا لإنشاء منتج صوتي متميز يوفر الصوت الجهير المتصاعد والتفاصيل الدقيقة وجودة الصوت الصافي.

أمّا بالنسبة لسماعات AirPods Pro، فتستخدم Apple فيها محركات تشغيل مخصصة لتزوّد المستخدمين بأطراف سماعات ذات حجم مناسب؛ إذ تعمل السماعات على تشغيل مقطوعة موسيقية قصيرة وقياسها باستخدام الميكروفونات الداخلية. وإذا لم تكن ملاءمة، ستنبهكم السماعات لاختيار طرف سماعات بحجم مختلف. تدعم سماعات AirPods Pro أيضًا ميزة Spatial Audio التي تخلق وهمًا بالصوت المحيطي، وتدعم هذه الميزة في بعض التطبيقات أيضًا تتبع حركة الرأس.

خاصية إلغاء الضجيج

تُعد خاصية إلغاء الضجيج النشطة الموجودة في سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 تقنية استثنائية تمتلك نطاق تردد واسع لإلغاء الضجيج في بيئة معيشية طبيعية تتراوح أصواتها بين 50 هرتز و3000 هرتز. ويعزز نظام Triple Mic ANC System الخاص بها متوسط عمق إلغاء الضجيج بنسبة هائلة تصل إلى 15% مقارنةً بسابقتها. علاوةً على ذلك، تختار تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكية ANC 2.0 أفضل وضع لإلغاء الضجيج بناءً على البيئة المحيطة. وحتى خلال الرحلات الجوية، تلغي هذه الخاصية ضجيج محرك الطائرة من خلال منحنى إلغاء ضجيج الطائرة الحصري. ومقارنةً بأنظمة الميكروفون الفردية القياسية في القطاع المسؤولة عن التقاط الضجيج المحيط، يوفّر تصميم الميكروفون المزدوج المواجه للخارج في هذه السماعات أداءً أفضل بكثير.

من ناحية أخرى، تستخدم سماعات AirPods Pro ميكروفونين لإلغاء الضجيج؛ يقيس أحدهما الضجيج الخارجي ويقيس الآخر الضجيج داخل قنوات الأذن. وبناءً على ذلك، تنتج AirPods الصوت لإلغاء الضجيج.

جودة الصوت أثناء المكالمات

تضمن سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 لكم إجراء مكالمات واضحة وهادئة أينما كنتم؛ إذ تستخدم نظام رباعي الميكروفونات للمكالمات بنظام إلغاء الضجيج 4-Mic Call Noise Cancellation وخوارزمية إلغاء الضوضاء للشبكة العصبية العميقة (DNN) الحصرية من هواوي. يمكن لهذه السماعات التقاط الأصوات البشرية بدقة أثناء تصفية الضجيج. وبفضل خوارزمية إلغاء ضجيج الرياح الذكية ذات التصميم المخفي الجديد والمقاوم للرياح، يمكن أن تقلل هذه السماعات ضجيج الرياح أثناء الجري أو ركوب الدراجات بشكل فعّال. ويستطيع كل من المتصل والمتلقي الاستمتاع بمكالمات واضحة للغاية. وتعمل السماعات أيضًا على إزالة الضجيج المحيط بالمستخدمين للسماع بوضوح والتقاط الأصوات البشرية بدقة في البيئة الصاخبة المحيطة بجهاز الاستقبال.

تتمتع سماعات AirPods بشكل عام بوضوح جيد للصوت ومنفذ ميكروفون شبكي موسع يعمل على تحسين وضوح المكالمات في الأجواء العاصفة.

التقييم النهائي

تُعدّ سماعات Apple AirPods Pro منافسًا قويًا، وتأتي مع مجموعة من المزايا التي تدعمها أجهزة Apple حصريًا، فيما تأخذ سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 العلامات الأعلى في هذا التقييم بفضل مزاياها الغنية؛ ومنها جودة الصوت ودعمها للاتصال المزدوج بأجهزة هواوي المتنوعة ومن ضمنها: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والساعات الذكية، كما تتوافق مع أنظمة Android وiOS وWindows.