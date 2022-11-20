إليك الآثار السلبية للسكر في صحة الدماغ

ترجمة: حلا محمود مصطفى



عمان – يستهلك الدماغ طاقة أكثر من أي عضو آخر في جسم الإنسان، والجلوكوز هو المصدر الأساسي له. ولكن ماذا يحدث عندما يتعرض الدماغ لكمية زائدة من السكريات. يمكن أن تشمل تأثيرات السكر على الدماغ ما يأتي:

ضعف المهارات المعرفية وانخفاض ضبط النفس: بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن تناول القليل من السكر يحفز الرغبة في المزيد، وفق ما نشر على موقع .verywellmind.com

تأثيرات شبيهة بالإدمان في مركز المكافأة في الدماغ: اقترح العلماء أن الأطعمة التي تحتوي على السكر والأطعمة المالحة والدهنية يمكن أن تحدث تأثيرات شبيهة بالإدمان في دماغ الإنسان، مما يؤدي إلى فقدان ضبط النفس والإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن لاحقا.

كيف يؤثر السكر على استجابة الدماغ للمكافأة؟

وجد أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم تنشط مناطق الدماغ المرتبطة باستجابة المكافأة، وبالتالي تثير مشاعر جوع أكثر حدة من الأطعمة منخفضة السكر في الدم. الأطعمة التي تسبب ارتفاعًا أعلى في نسبة الجلوكوز في الدم تنتج دافعًا أكبر للإدمان في الدماغ.

قدمت دراسات إضافية أخرى حول نشاط الدماغ والتي تدعم فكرة أن الإفراط في تناول الطعام يغير نظام المكافأة في دماغنا، ويعتقد أن هذه العملية نفسها تكمن وراء التسامح المرتبط بالإدمان. بمرور الوقت، سيحتاج كميات أكبر من السكر للوصول إلى المستوى نفسه من المكافأة.

السكر له تأثيرات على الذاكرة، وإضافة إلى الآثار السلبية للسكر على الدماغ، فإنه يضر أيضًا الجسم يؤدي إلى ما يأتي:

وجد أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم تنشط مناطق الدماغ المرتبطة باستجابة المكافأة، وبالتالي تثير مشاعر جوع أكثر حدة من الأطعمة منخفضة السكر في الدم. الأطعمة التي تسبب ارتفاعًا أعلى في نسبة الجلوكوز في الدم تنتج دافعًا أكبر للإدمان في الدماغ. قدمت دراسات إضافية أخرى حول نشاط الدماغ والتي تدعم فكرة أن الإفراط في تناول الطعام يغير نظام المكافأة في دماغنا، ويعتقد أن هذه العملية نفسها تكمن وراء التسامح المرتبط بالإدمان. بمرور الوقت، سيحتاج كميات أكبر من السكر للوصول إلى المستوى نفسه من المكافأة. السكر له تأثيرات على الذاكرة، وإضافة إلى الآثار السلبية للسكر على الدماغ، فإنه يضر أيضًا الجسم يؤدي إلى ما يأتي: تباطؤ الوظيفة الإدراكية.

قصور في الذاكرة.

مشاكل في الانتباه.

التهاب في الدماغ يمكن أن يساهم الالتهاب في الدماغ في زيادة صعوبات الذاكرة.

السكر له تأثيرات على الحالة المزاجية قد تشمل هذه التأثيرات:

ضعف في المعالجة العاطفية: تتأثر القدرة على معالجة المشاعر بارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، وفقًا لدراسة imaging brain.

زيادة القلق: وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة Diabetes Care أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أبلغوا عن زيادة الحزن والقلق أثناء ارتفاع نسبة السكر في الدمخطرا أعلى للإصابة بالاكتئاب.

تناول السكر يعيق القدرة العقلية

ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يضر الأوعية الدموية، حيث يعد السبب الرئيسي لمضاعفات الأوعية الدموية لمرض السكري، مما يؤدي إلى مشاكل أخرى، مثل تلف الأوعية الدموية في المخ والعينين، مما يتسبب في اعتلال الشبكية.

السكر له تأثيرات على الحالة المزاجية قد تشمل هذه التأثيرات: ضعف في المعالجة العاطفية: تتأثر القدرة على معالجة المشاعر بارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، وفقًا لدراسة imaging brain. زيادة القلق: وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة Diabetes Care أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أبلغوا عن زيادة الحزن والقلق أثناء ارتفاع نسبة السكر في الدمخطرا أعلى للإصابة بالاكتئاب. تناول السكر يعيق القدرة العقلية ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يضر الأوعية الدموية، حيث يعد السبب الرئيسي لمضاعفات الأوعية الدموية لمرض السكري، مما يؤدي إلى مشاكل أخرى، مثل تلف الأوعية الدموية في المخ والعينين، مما يتسبب في اعتلال الشبكية. تظهر الدراسات التي أجريت على مرضى السكر على المدى الطويل اثرا تدريجيًا في الدماغ يؤدي احيانا إلى عجز في التعلم، وبالذاكرة، والحركة.

الوظائف المعرفية الأخرى

إن التعرض المتكرر لمستويات عالية من الجلوكوز يقلل من القدرة العقلية، حيث ارتبط ارتفاع مستويات HbA1c بانكماش الدماغ.