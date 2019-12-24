إليك الحقيقة..حول 14 خرافة عن الحمل

الغد- يوجد كم كبير من النصائح والمعلومات المتعلقة بالحمل، تتمحور أغلبها حول كيفية معرفة جنس الطفل، وما يمكن للمرأة القيام به أثناء الحمل، أو ما عليها تجنبه. في تقرير نشرته مجلة “ميديكال نيوز توداي” الأميركية كما نقلت الجزيرة، تحدثت الكاتبة جينا فليتشر عن الخرافات الشائعة حول الحمل في أميركا، ويبدو أن الخرافات ذاتها تنتشر في كل أنحاء العالم.

الخرافة 1: غثيان الصباح يحدث فقط صباحا

رغم هذه التسمية فإن غثيان الصباح يمكن أن يصيب الحوامل طوال اليوم، حيث تختبر 2% فقط من الحوامل غثيان الصباح في الفترة الصباحية. وعادة يبدأ غثيان الصباح في الأسبوع الرابع من الحمل وينتهي في الأسبوع 16.

خرافة 2: ندرة الحمل بتوأم

الحمل بتوأم يعتبر أكثر شيوعا مما يعتقد الناس. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، وُلد حوالي 128.310 أطفال توائم عام 2017، كما يمثل التوائم حوالي 33 حالة لكل ألف ولادة في الولايات المتحدة.

خرافة 3: حرقة المعدة تعني كثافة شعر المولود

لا يوجد الكثير من الأدلة لتأكيد مدى صحة هذا الأمر. ووجدت دراسة نشرت عام 2006 أن 23 من أصل 28 مشاركة أفدن بأنهن يعانين من حرقة معتدلة أو حادة، أنجبن أطفالا لديهم متوسط كمية الشعر أو أكثر من المتوسط بقليل. ويعتقد الباحثون أن سبب ذلك هرمونات الحمل التي تؤثر على نمو الشعر وتسبب استرخاء العضلات التي تفصل المريء عن المعدة.

خرافة 4: إمكانية التنبؤ بجنس المولود

استخدم الناس عدة تقنيات للتنبؤ بجنس الطفل، على غرار استخدام شكل وجه المرأة الحامل أو شكل بطنها لتخمين الجنس وتدوير خاتم الزواج المعلق بخيط فوق البطن. ولا تعد أي من هذه الطرق مؤشرات دقيقة لتحديد جنس الجنين.

خرافة 5: يجب أن تأكل الحامل ما يكفي لشخصين

النساء بحاجة لزيادة نسبة السعرات الحرارية قليلاً أثناء الحمل، إلا أنه يجب عليهن عدم الإفراط بتناول الطعام لأنه مضر بصحة بالأم والجنين. يجب الاستمرار في النظام الغذائي المعتاد مع التأكد من تناول أطعمة غنية بالمغذيات.

خرافة 6: يجب تجنب ممارسة الرياضة أثناء الحمل

يجب على الحوامل القيام بتمارين خفيفة أو معتدلة أثناء الحمل لمدة يومين إلى خمسة أيام في الأسبوع.

خرافة 7: ارتفاع نسبة الحمل بسن المراهقة

معدل حمل المراهقات في الولايات المتحدة يتناقص ببطء بسبب زيادة استخدام وسائل منع الحمل كما تشير الأبحاث. ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ عدد حالات الحمل المسجلة للمراهقات بين 15 و19 عاما 194.377 حالة عام 2017، مسجلا انخفاضا بنسبة 7% عن عام 2016.

خرافة 8: تناول بعض الأطعمة قد يسبب الحساسية

يمكن للحوامل تناول الأطعمة التي يربطها الأشخاص في كثير من الأحيان بالإصابة بالحساسية دون خطر تأثيرها على الجنين، على غرار المكسرات والحليب، شرط ألا يكن مصابات بها مسبقا. مع ذلك، يجب على المرأة تجنب بعض الأطعمة كاللحوم النيئة والمأكولات البحرية وبعض أنواع الأجبان لأسباب صحية مختلفة.

خرافة 9: تجنب ممارسة الجنس أثناء الحمل

الجنس ليس له أي تأثير على الحمل الصحي، حيث توضح الأبحاث الحديثة أنه لا تزيد من مخاطر الولادة المبكرة. ينصح الأطباء بالامتناع عن ممارسة الجنس في حالات نادرة على غرار حدوث نزف حاد أثناء الحمل. كما يجب على اللاتي يعانين من مشاكل في المشيمة أو قصور عنق الرحم استشارة الطبيب.

خرافة 10: الابتعاد عن القطط

العديد من النساء يتجنبن ملامسة القطط أثناء الحمل لأنهن سمعن أنها تسبب العدوى. يمكن أن يحمل براز القطط داء المقوسات، لذلك يجب على الحامل ارتداء القفازات للتخلص من مخلفات القطط أو طلب مساعدة شخص. مع ذلك، لا مانع أن تتلامس الحامل مع القطط طالما أنها تتوخى الحذر.

خرافة 11: لا يمكن للحامل شرب القهوة

بإمكان الحوامل تناول فنجان واحد من القهوة يوميا، مع الحرص على عدم تجاوز نسبة مئتي ملغ من الكافيين.

خرافة 12: الحامل تكون سعيدة ومتوردة طوال الوقت

الحمل قد يكون صعبا للعديد من النساء، حيث يؤثر تدفق الهرمونات والتغيرات في الجسم والإرهاق سلبا على الصحة الجسدية والعقلية وفي تقلب مزاج المرأة.

خرافة 13: الولادة الطبيعية غير ممكنة إثر القيصرية

من الممكن أن تتم الولادة الطبيعية المهبلية بعد ولادة قيصرية، ويعتمد قرار نوع الولادة على ظروف تقدم الحمل الحالي وحالة المرأة والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات محتملة.

خرافة 14: بعض الأطعمة والمشروبات تسرع المخاض

معظم الأدوية الطبيعية والبديلة المنصوح بها لتحفيز المخاض ليس لها أي أساس علمي. تبين دراسة نشرت عام 2018 أن بعض الأدوية العشبية قد تكون فعالة، لكن بعض الطرق الطبيعية الشائعة تختلف من حيث السلامة. فقد يتسبب زيت الخروع في تهيج الرحم وانقباضه كما يمكن أن يتسبب في الإسهال بدلاً من المخاض.

علاوة على ذلك، لا يوجد دليل على أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يحفز المخاض لكن يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وحرقة في المعدة.