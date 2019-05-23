إليك طريقة تعليم طفلك القراءة في سن مبكرة

الغد- هل ترغبين في سماع طفلك البالغ من العمر ثلاث سنوات وهو يقرأ كتابًا؟ هذا ممكن باعتماد طريقة جلين دومان الهادفة لتحفيز القدرات المعرفية لدى الأطفال.

صمم هذه الطريقة مؤسس معاهد تحقيق الإمكانيات البشرية في فيلادلفيا، الطبيب الأميركي جلين دومان، الذي أثبت أن طريقته أكثر فاعلية مقارنة بطرق التعليم التقليدية.

وقال موقع “ستيب تو هيلث” الأميركي كما نقلت الجزيرة في تقريره له إن طريقة دومان طُوّرت أساسا بوصفها وسيلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من إصابات الدماغ. لكن في ظلّ النتائج الممتازة التي حقّقتها التجربة، وسع المصمّم نطاق بحثه لأنه كان مهتمًا بدراسة تأثيرات هذه الطريقة على الأطفال الأصحاء لتعليمهم القراءة بسن مبكرة.

ما طريقة جلين دومان؟

اكتشف جلين دومان أن قدرة الطفل على التعلم تبلغ أوجّها في السنوات الأولى من حياته، وأن السنوات الست الأولى من حياة الطفل هي الفترة المعروفة باسم “نشأة العبقرية”. ويعود ذلك إلى أن الطفل العادي يتمتع بقدرة ذهنية أكبر خلال هذه الفترة الزمنية من أي فترة أخرى في حياته، لأنه لا يعرف بعد معنى الخوف ويثق بحدسه.

وبإمكان الأطفال تعلم القراءة بسن مبكرة طالما يتلقون التحفيز الكافي للتعرف على الكلمات ومعانيها. ولتحقيق ذلك، من المهم استخدام الصور مع الكلمات الموافقة لها والتي تكون قريبة من بيئة الطفل، وكبيرة الحجم ليتمكن الطفل من التعرف على الصورة الموجودة بجانب الكلمة.

تدّعي طريقة دومان أن تعلم القراءة مشابه لتعلّم الكلام، ذلك أن الدماغ يطلق التحفيزات الكهروكيميائية ذاتها سواء عند سماع الكلمة أو رؤيتها. ولكن، كيف يتمكّن الأطفال من تعلم كلا الأمرين في آن واحد؟

في الحقيقة، يعود ذلك إلى أن نصفي الدماغ يخضعان للتحفيز في الوقت ذاته، حيث يميّز الطفل بين الكلمات ككل والرسومات التي تتوافق معها دون حاجته لتمييز الحروف.

الطريقة المناسبة لتعليم القراءة بسن مبكرة

وتقنية التعلم هذه قادرة على التكيّف مع متطلبات كل طفل على حدة، كما أنها سهلة وممتعة، وتتمثّل ببساطة في عرض خمس بطاقات مع الكلمات الموافقة لها لثلاث مرات يوميا ولمدة قصيرة، وإضافة خمس بطاقات أخرى في كل يوم جديد.

ويجب أن تندرج مجموعة الكلمات المكتوبة ضمن الفئة ذاتها من قبيل أجزاء من جسم الإنسان أو أفراد الأسرة أو الألوان. كما يجب أن يتوافق اختيار هذه الفئات أيضًا مع الروتين اليومي للطفل. وإليك الطريقة التي يجب اتباعها:

1- يجب كتابة كل كلمة على ورقة بيضاء، مع الحرص على أن تكون الحروف كبيرة ومترابطة وباللون الأحمر.

2- يجب تقسيم الكلمات لمجموعات من خمس كلمات من فئة واحدة في كل مرة.

خمس خطوات لتعلم القراءة بسن مبكرة

ويشير الموقع إلى أن عملية تعلم القراءة بسن مبكرة تعتمد بشكل عام على هذه الخطوات الخمس:

الخطوة الأولى: الكلمات البسيطة

خلال هذه المرحلة، يجب اختيار المفردة والأسماء مرتبة حسب الفئات، ثمّ تضاف الأفعال. وتنفذّ طريقة دومان من خلال عرض مجموعات من الصور على امتداد خمسة أيام.

وبعد الانتهاء من الأسبوع الأول، تزال إحدى الفئات السابقة وتضاف فئة جديدة في الأسبوع التالي. وتكمن الفكرة هنا في الحرص على عدم شعور الطفل بالملل، كما لا يجب عرض أكثر من 25 بطاقة في اليوم، أو عرضها كلها في آن واحد، ولكن في مجموعات من خمس بطاقات وفي فئات مختلفة.

وذكر الموقع أن الجلسات يجب أن تستمر ما بين 15 و30 دقيقة، ويجب تخصيص ثانية واحدة فقط لعرض كل بطاقة، كما أن الطفل غير مطالب بتكرار الكلمات. ومن المهم ألا تجبر الطفل أبدًا على محاولة تعلّم شيء ما، فالحماسة والدافع أمران أساسيّان في عملية التعلم.

الخطوة الثانية: أزواج من الكلمات

تبدأ المرحلة الثانية بعد أن يكمل الطفل قراءة 150 كلمة، حيث ينتقل الوالدان لاستخدام أزواج من الكلمات التي تتكوّن من اسم وصفة، كما أن أسماء الألوان يجب ألا تكتب على بطاقات بيضاء بل على بطاقات من اللون نفسه الذي تدلّ عليه الكلمة. وفي كل أسبوع، عليك أن تعرض على الطفل مجموعتين من أزواج الكلمات جنبًا إلى جنب مع الكلمات الفردية من المرحلة الأولى.

الخطوة الثالثة: العبارات القصيرة

هذه المرحلة تتمحور حول كتابة عبارات تتكوّن من ثلاث كلمات بأحرف يبلغ ارتفاعها حوالي بوصتين. وتتضمن هذه العبارات اسمًا وفعلا. وباستخدام هذه العبارات، ستتمكّن من تجميع كتاب يتكون من حوالي عشر صفحات ويتضمّن رسوما توضيحية. ومن ثمّ، تستطيع قراءة هذا الكتاب لطفلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

الخطوة الرابعة: الجمل

خلال هذه المرحلة، تنتقل لاعتماد جمل بأحرف يبلغ ارتفاعها حوالي بوصة، وتكون مكتوبة بالأسود. وسيكون الوقت قد حان لتضمين أدوات التعريف والتنكير من قبيل “والدي يأكل الأرز”. ومرّة أخرى، ستقوم بتجميع كتاب كما فعلت في الخطوة السابقة، ولكن باستخدام جمل جديدة.

الخطوة الخامسة: القصص

خلال هذه الخطوة، ينبغي أن يكون طفلك الصغير قادرًا على فهم القصص التي تتضمّن ما بين 50 و100 كلمة، بالتالي، اقرأها بصوت عالٍ لطفلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم بالسرعة العادية ومع التنغيم المناسب.

ومن المفضّل أن تحتوي الكتب على جملة واحدة فقط في كل صفحة، فضلا عن أن يكون موضوع القصص قريبا من اهتمامات طفلك، مما يمكّنك من تعليمه بعض المفردات الجديدة.

الدعم الإيجابي ضروري لنجاح تعلّم القراءة في سن مبكرة

وخلص الموقع إلى أهمية معانقة الطفل ومدحه في نهاية كل جلسة، لأن الدعم الإيجابي ضروري لضمان النجاح في تعلّم القراءة في سن مبكرة. ووفقًا لدومان، يستطيع طفل يبلغ من العمر عاما واحدًا التعرف على الكلمات، ويستطيع التعرّف على جمل كاملة في سنته الثانية.

وبحلول سن الثالثة، سيصبح قادرا على القراءة والاستمتاع بالقصص. وبعد الانتهاء من تعلّم القراءة، ينتقل الأطفال إلى تعلّم الحروف الأبجدية بشكل رسمي.