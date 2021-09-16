إليك لماذا يجب عليك الحصول على سماعات HUAWEI FreeBuds 4

في عام 2019، حددت هواوي المعيار من خلال تقديم أول سماعات أذن مفتوحة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة (ANC) في العالم مع سماعات HUAWEI FreeBuds 3 التي جلبت راحة ارتداء مع الاستفادة من جودة الصوت الغامرة التي عززتها تقنية إلغاء الضجيج النشطة.

مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4، تستمر هواوي في تقديم الابتكارات مع صوت بجودة الاستوديو، وتقنية إلغاء الضجيج النشطة المحسّنة، وراحة تشبه الهواء لأذنيك، مما يعني أنها مريحة للغاية للارتداء وتوفر الصوت بالطرق التي تناسبك تمامًا.

من المزايا الرئيسية لسماعات HUAWEI FreeBuds 4 أنها لا تعمل فقط مع أجهزة هواوي، ولكنها أيضًا متوافقة مع الأجهزة التي تعمل بنظامي Android وiOS. ومن خلال تطبيق HUAWEI AI Life، يمكن للمستخدمين ضبط الإعدادات أو تنفيذ ضوابط مختلفة مثل التحكم السريع، والاستعلام عن الحالة، وإلغاء الضوضاء وإدارة الجهاز.

بالطبع، سماعات HUAWEI FreeBuds 4 ليست السماعات اللاسلكية الوحيدة المتوفرة في السوق. إليك أبرز مميزاتها التي تجعلها واحدة من أفضل السماعات الموجودة حاليًا، ولماذا يجب أن تكون أداتك التقنية التالية هذا الصيف!

سماعات Huawei FreeBuds 4

صوت بجودة الاستوديو يغلف حواسك

تقدم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 مستوى جديدًا من الانغماس في الصوت بفضل أجهزتها التي توفر صوتًا بجودة الاستوديو، مع محرك بحجم 14.3 ملم الذي يوفر صوتًا واضحًا بشكل مثير للإعجاب، وأصواتًا واضحة وتفاصيل غنية. وتدعم السماعات نطاق تردد يصل إلى 40 كيلو هرتز يساعد في تقديم جودة صوت احترافية، حيث يمكنك سماع كل التفاصيل الصغيرة في أغنية لم تكن مسموعة من قبل. توفر سماعات الأذن أيضًا جهيرًا رائعًا بفضل محرك الطاقة المعزز للجهير، مما يوفر تأثيرات عميقة وقوية منخفضة التردد يمكنها التعامل حتى مع أكثر النغمات إثارة للقلب.

تطبيق Huawei AI Life

سماعات أذن مفتوحة مع خاصية إلغاء الضجيج التي تعزل الضوضاء غير المرغوب فيها

تم تجهيز سماعات HUAWEI FreeBuds 4 بتقنية Open-fit ANC 2.0 التي تعمل على تحسين إلغاء الضوضاء على مستوى الأجهزة والبرامج. تستخدم سماعات الأذن اثنين من الميكروفونات لتحسين إلغاء الضوضاء، ويمكنها اختيار الضوضاء المحيطة بدقة أكبر لتحقيق أفضل أداء. تُستخدم هذه الميكروفونات أيضًا للمساعدة في تجنب تداخل ضوضاء الرياح لتحسين حساسية التقاط الصوت للميكروفون الداخلي.

مع التصميم المفتوح لسماعات HUAWEI FreeBuds 4، طورت هواوي تقنية مطابقة الأذن التكيفية (AEM) التي تكتشف بذكاء بيئة الأذن وتحسن مستوى أداء إلغاء الضوضاء، بغض النظر عن حجم الأذن أو كيفية ارتدائها. بفضل هذه الملاءمة الفضفاضة نسبيًا، توفر سماعات الأذن تجربة ارتداء أكثر متعة والتي من غير المرجح أن تؤدي إلى تراكم ضغط الهواء.

راحة تشبه الهواء للاستخدام طوال اليوم

تعد راحة الارتداء من أحد العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند شراء سماعات الأذن. في الواقع قامت هواوي باختبار أكثر من 10 آلاف نموذج للأذن البشرية لتقييم كيفية ضمان سماعة الأذن راحة ارتداء مثالية لكل مستخدم.

تم أيضًا إجراء تحسينات جديدة على الانحناء العام لسماعات HUAWEI FreeBuds 4 لتحقيق ملاءمة أفضل تُترجم إلى تجربة ارتداء أكثر راحة.

خلاصة القول، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 صوتًا ممتازًا بجودة الاستوديو، وإلغاء الضوضاء في تصميم مفتوح، وراحة لا مثيل لها تشبه الهواء، مما يجعلها الخيار المثالي عند اختيار سماعة الأذن اللاسلكية التالية. تتوفر هذه السماعات الرائعة في الأردن باللون الفضي، وبسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للسماعات متوفرة بكمية محدودة. يمكنك شراؤها الآن من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-4، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-freebuds-4/، أو عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.