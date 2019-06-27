إليك 30 وظيفة الأعلى أجرا في المستقبل والمهارات التي تحتاجها

الغد– التكنولوجيا أضحت تهيمن بشكل متزايد على مكان العمل في القرن الحادي والعشرين

نشر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي مقال رأي للكاتب أندي كيرز، تحدث فيه عن الوظائف الأعلى أجرا في المستقبل، والمهارات التي تحتاجها للحصول عليها.

وقال الكاتب، في مقاله نقله موقع “عربي21″، إن التكنولوجيا أضحت تهيمن بشكل متزايد على مكان العمل في القرن الحادي والعشرين، ومن المرجح أن تصبح الوظائف التي تعتمد على إتقانها الأكثر أهمية.

وفي الوظائف التي ستزدهر في مكان العمل الرقمي الناشئ، هناك تسع مهارات ومجالات معرفة تعكس الأهمية المتزايدة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من بينها الرياضيات، والعلوم، والهندسة، والتكنولوجيا، وأجهزة الكمبيوتر، والإلكترونيات، والبرمجة، والابتكار، والتفكير التحليلي، والتصميم العام، وتصميم الأجهزة التكنولوجية.

وذكر الكاتب أن قاعدة بيانات أونات تقوم بتحديد درجة أهمية كل وظيفة على سلم من 0 إلى 100، وفقا للمهارات التكنولوجية التي تتطلبها هذه المهنة. وقد جُمعت الدرجات المهمة للمهارات المذكورة أعلاه للحصول على درجة التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كل مهنة، فضلا عن تصنيف متوسط الأجور السنوية لهذه المهن، وتحديد آفاق نموها.

وأشار الكاتب إلى أن مدرسي علوم الغلاف الجوي والأرض والبحر والفضاء بلغ متوسط راتبهم السنوي في سنة 2018 نحو 101890 دولارا، ناهيك عن أن نسبة العمالة في هذا المجال من المحتمل أن تشهد طفرة بين سنة 2016 و2026 بحوالي 9.5 بالمئة. وتبلغ درجة أهمية هذه المهنة 55.1، وفقا لقاعدة بيانات أونات.

وأضاف الكاتب أن مديري الكمبيوتر ونظم المعلومات يتقاضون متوسط راتب سنوي يبلغ 152860 دولارا. ومن المتوقع أن تصل نسبة نمو العمالة بين سنة 2016 و2026، 12 بالمئة. وتقدر درجة أهمية هذه المهنة 55.6؛ نظرا لأنها تعتمد بالأساس على المهارات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والتفكير التحليلي والابتكار.

وأفاد الكاتب بأن الخبراء الإحصائيين بلغ متوسط راتبهم السنوي 92600 دولار. ومن المرجح أن ترتفع نسبة العمالة في هذا المجال بنحو 33.8 بالمئة. وتبلغ درجة أهمية هذه المهنة 56.2، نظرا لأنها تعتمد بالأساس على المهارات المتعلقة بالرياضيات وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والتفكير التحليلي.

علاوة على ذلك، بلغ متوسط الأجور التي يتقاضاها المهندسون الصناعيون 91630 دولارا. ومن المحتمل أن تشهد نسبة العمالة نموا بحوالي 9.7 بالمئة. وتصل درجة أهمية هذه المهنة 56.4؛ نظرا لأنها تعتمد على الهندسة والتكنولوجيا والتفكير التحليلي والابتكار.

وأشار الكاتب إلى أن مصممي المواقع الشبكية بلغ متوسط راتبهم السنوي 75580 دولار. ومن المرجح أن ترتفع العمالة في هذا المجال بنسبة 15 بالمئة. وتبلغ درجة أهمية هذه المهنة 56.8. من جانب آخر، بلغ متوسط راتب علماء الهيدرولوجيا السنوي 82790 دولارا. ومن المحتمل أن تزداد نسبة العمالة في هذا المجال بحوالي 9.9 بالمئة، ناهيك عن أن درجة أهمية هذه المهنة تبلغ 56.9.

كما بلغ متوسط راتب علماء الجيولوجيا السنوي 107800 دولار. ويُرجح أن تشهد نسبة العمالة في هذا الاختصاص نموا بحوالي 14 بالمئة، فضلا عن أن درجة أهمية هذه المهنة تبلغ 57.1.

وأكد الكاتب أن متوسط الراتب السنوي لمسّاحي الأراضي بلغ 66440 دولارا. ومن المحتمل أن تشهد العمالة في هذا المجال نموا بنسبة 11.2 بالمئة، فضلا عن أن درجة أهمية هذه المهنة تبلغ 57.7 بالمئة.

علاوة على ذلك، وصل متوسط الراتب السنوي لأساتذة الهندسة المعمارية الجامعيين 99320 دولارا. ويتوقع أن تتنامى نسبة العمالة في هذا المجال بحوالي 10.6 بالمئة، ناهيك عن أن درجة أهمية هذه المهنة تبلغ 57.7 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الراتب السنوي لمطوري برامج الأنظمة يبلغ 114000 دولار. ومن المتوقع أن تشهد العمالة في هذا الاختصاص نموا بنسبة 11.1 بالمئة. وتحصل هذه المهنة على 57.9 درجة وفقا لقاعدة بيانات أونات.

وأردف الكاتب أن متوسط الراتب السنوي لفني الهندسة المدنية يبلغ 54670 دولارا، ويُتوقع أن ترتفع نسبة العمالة بحوالي 8.8 بالمئة، في حين تبلغ درجة أهمية هذه المهنة 58.4.

من جانب آخر، يبلغ متوسط الأجر السنوي لأساتذة الفيزياء الجامعيين 103830 دولارا. ومن المتوقع أن تشهد نسبة العمالة في هذا الاختصاص نموا بحوالي 10 بالمئة.

ويبلغ متوسط الأجر السنوي الذي يتقاضاه مهندسو البيئة 92640 دولارا. ويرجح أن تتنامى نسبة العمالة في هذا الاختصاص بحوالي 8.3 بالمئة، بينما تبلغ درجة أهمية هذه المهنة 59.8.

ونوه الكاتب بأن متوسط الراتب السنوي لمهندسي البترول يبلغ 156370 دولارا. ويرجح أن ترتفع نسبة العمالة في هذا الاختصاص بحوالي 15.2 بالمئة، ناهيك عن أن درجة أهمية هذه المهنة تبلغ 60.4.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط الراتب السنوي لمدرسي علوم الكمبيوتر الجامعيين 96200 دولار. ومن المتوقع أن تشهد نسبة العمالة في هذا الاختصاص نموا بحوالي 8.1 بالمئة، في حين تبلغ درجة أهمية هذه المهنة 60.4.

في المقابل، يبلغ متوسط الراتب السنوي لمحللي بحوث العمليات 88350 دولارا. ويرجح أن تشهد العمالة في هذا المجال نموا بنسبة 27.4 بالمئة.

وأضاف الكاتب أن متوسط الراتب السنوي لعلماء الكيمياء والفيزياء الحيوية بلغ 105940 دولارا. ومن المرجح أن تحقق العمالة في هذا المجال ارتفاعا بنسبة 11.5 بالمئة، وتبلغ درجة أهمية هذه المهنة 60.9.

كما بلغ متوسط الراتب السنوي لمبرمجي الأدوات الآلية التي يُتحكم فيها بواسطة الكمبيوتر 56300 دولار. ومن المتوقع أن تزداد نسبة اليد العاملة في هذا المجال بحوالي 16.3 بالمئة. والجدير بالذكر أن درجة أهمية هذه المهنة تبلغ 61.

أما متوسط الراتب السنوي لمهندسي الكهرباء فيصل إلى 101600 دولار. ومن المتوقع أن تشهد نسبة اليد العاملة في هذا الاختصاص نموا بحوالي 8.6 بالمئة.

وأفاد الكاتب بأن متوسط الراتب السنوي لعلماء الفلك يصل إلى 111090 دولارا. ومن المتوقع أن تزداد نسبة نمو اليد العاملة في هذا المجال بحوالي 10 بالمئة. وتبلغ درجة أهمية هذه المهنة 26.9.

من جهة أخرى، يقدر متوسط الراتب السنوي للمهندسين المدنيين بـ93720 دولارا. ومن المتوقع أن تحقق نسبة اليد العاملة في هذا الاختصاص نموا بحوالي 10.6 بالمئة، مع العلم أن درجة أهمية هذه المهنة تبلغ 63 بالمئة.

ويبلغ متوسط الراتب السنوي لعلماء الرياضيات 104870 دولارا، ومن المحتمل أن تشهد نسبة العمالة في هذا المجال نموا بحوالي 29.7 بالمئة، بدرجة أهمية تبلغ 63.1.

وبيّن الكاتب أن متوسط الراتب السنوي لمهندسي علماء المناجم والبحث الجيولوجي يقدر بحوالي 98420 دولارا. ويُتوقع أن تحقق نسبة اليد العاملة في هذا الاختصاص نموا بحوالي 8.2 بالمئة. وتبلغ درجة أهمية هذه المهنة 63.7.

فضلا عن ذلك، يقدر متوسط الراتب السنوي لعلماء أبحاث الكمبيوتر والمعلومات بحوالي 123850 دولارا. ومن المرجح أن تزداد نسبة نمو اليد العاملة في هذا المجال بحوالي 19.2 بالمئة، علما بأن نسبة أهمية هذه المهنة تبلغ 64.3.

ويقدر متوسط الراتب السنوي لمدرسي الهندسة الجامعيين بنحو 113680 دولارا. ويتوقع أن تحقق نسبة العمالة في هذا المجال نموا بحوالي 14.6 بالمئة.

وأفاد الكاتب بأن متوسط الراتب السنوي للمهندسين الزراعيين يبلغ 79090 دولارا. ومن المرجح أن تتنامى نسبة نمو العمالة في هذا المجال بحوالي 8.2 بالمئة. وتبلغ درجة أهمية هذه المهنة 68.1.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل مطورو برامج التطبيقات على متوسط راتب سنوي يربو عن 108080 دولارا، مع العلم أن نسبة نمو اليد العاملة المتوقعة في هذا المجال قد تصل إلى 30.7 بالمئة، ناهيك عن أن درجة أهميتها تبلغ وفقا لقاعدة بيانات أونات 70.2.

أما متوسط الراتب السنوي لعلماء الفيزياء فيقدر بنحو 125280 دولارا. ويتوقع أن تحقق نسبة اليد العاملة في هذا الاختصاص نموا بحوالي 14.5 بالمئة.

وفي الختام، أشار الكاتب إلى أن المهندسين الكيميائيين يتقاضون متوسط راتب سنوي يبلغ حوالي 114470 دولارا. ومن المتوقع أن تشهد نسبة اليد العاملة في هذا المجال نموا بحوالي 7.5 بالمئة، مع العلم أن درجة أهمية هذه المهنة تبلغ 73.6.

أما متوسط الراتب السنوي الذي يحصل عليه المهندسون الميكانيكيون فيبلغ 92800 دولار. ومن المرجح أن تحقق نسبة اليد العاملة في هذا الاختصاص نموا بحوالي 8.8 بالمئة.