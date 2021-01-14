إليك 5 أشياء لم تكن تعلم أنه يمكنك فعلها باستخدام ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر الفاخرة

أحدها: يمكنك السباحة بها دون قلق

هل حصلت أخيرًا على الساعة الذكية Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر، وأنت متحمس جدًا لوضعها على معصمك لتتباهى بتصميمها الكلاسيكي والراقي؟ ربما سمعت أن أحدث ساعة ذكية فاخرة من هواوي تأتي مع مجموعة مراحل القمر الفاخرة وبطارية تدوم لمدة أسبوعين وميزات مراقبة صحية مطورة وأوضاع رياضية شاملة (بما في ذلك الرياضات المائية!) وتتبع اللياقة! لكن انتظر، السؤال هو، ماذا تريد أن تجرب أولاً؟ بينما يعمل عقلك على إعداد قائمة فعلية، إليك 5 أمور لم تكن تعلم أنه يمكنك فعلها مع ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر الفاخرة!

1- استمتع بالرياضات المائية المفضلة لديك

الذهاب إلى الشاطئ والاستمتاع بالأمواج ضمن الأشياء التي يمكنك القيام بها أثناء ارتدائك لساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر. لا داعي للقلق بشأن تعرضها للبلل بفضل خاصيّة مقاومة الماء 5ATM حتى عمق 50 مترًا.

2- إجراء المكالمات أو استقبالها أو كتمها

ما عليك سوى إقران ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر بهاتفك الذكي وستصبح رفيقك الحقيقي رقم واحد. بعد الاتصال بسلاسة عبر البلوتوث، يمكنك إجراء مكالمات، أو استقبالها أثناء ممارسة الجري في الصباح أو ربما كتم الصوت أو رفض مكالمة إذا كنت بحاجة إلى الهدوء. كل هذا ممكناً من معصمك حتى وإن كنت بعيدًا عن هاتفك.

3- تمرينك، أغانيك، مشاعرك

هل تبحث عن تلك الأغنية التي تثير حماسك أثناء التمرين؟ من ميزات أحدث ساعة ذكية من هواوي Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر دعمها لتشغيل الموسيقى، حيث يمكنك تشغيل وإيقاف وتغيير الأغاني والتحكم في مستوى الصوت على هاتفك الذكي باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر أيضًا بسعة تخزين هائلة، مما يوفر لك مساحة كبيرة لما يصل إلى 500 أغنية mp3.

4- إضفاء الطابع الشخصي على وجه ساعتك

بخلاف أكثر من 200 وجه ساعة تم تثبيتها مسبقًا على ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر، يمكنك أيضًا اختيار نقل الصور من هاتفك واستخدامها كوجه ساعة! كم يبدو ذلك رائعاً؟ قم بتشغيل ميزة NFC على هاتفك الذكي لنقل الصور بسرعة وسهولة إلى الساعة الذكية بنقرة سريعة بسيطة. يمكن عرض ناطحات السحاب المفضلة لديك أو المناظر الطبيعية أو أفراد الأسرة أو الأصدقاء على وجه الساعة أينما ذهبت!

5- التقط الصور من معصمك

من أهم ميزات ومواصفات ساعةHuawei WATCH 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر مصراع التحكم في الكاميرا عن بُعد. عند إقران الساعة بهاتف ذكي، ستحتوي على أيقونة كاميرا على واجهة الساعة يمكنك النقر عليها لالتقاط الصور عن بُعد عبر الهاتف – نعم، تمامًا مثل عصا السيلفي! بهذه الطريقة تضمن أنك لن تفوتك لحظة أبدًا، دون الحاجة إلى فتح واجهة الكاميرا بهاتفك.

تتوفر ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر حاليًا في الأردن باللون الأسود الحالك بسعر 179 دينارًا، فلا تتردد باقتنائها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-gt2-pro/، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، واستمتع بتجربة فريدة من نوعها.