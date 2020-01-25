“إل جي إلكترونيكس” تحصد أكبر عدد من الجوائز خلال معرض “CES 2020”

عمان- منح خبراء القطاع أكبر عدد من الجوائز على الإطلاق لشركة “إل جي إلكترونيكس” خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES®، وتجاوز عدد الجوائز الـ150 تكريما هذا العام، وكان أبرزها جائزة أفضل تلفزيون في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للعام السادس على التوالي. واختار “برنامج جوائز أفضل المنتجات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية” (برنامج جوائز المعرض الرسمي الذي تديره شركة Engadget بالنيابة عن جمعية تكنولوجيا المستهلك)، تلفزيونات OLED من سلسلة LG CX كالأفضل من ضمن آلاف التلفزيونات الجديدة التي عُرضت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

واستمرت “إل جي” في هيمنتها على فئة التلفزيونات، إذ حصدت تلفزيونات LG OLED الرائدة في القطاع 83 جائزة وتكريم من قبل مجموعة واسعة من خبراء القطاع. ومنحت جمعية تكنولوجيا المستهلك جائزة “أفضل ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في فئة شاشات عرض الفيديو” لتلفزيون LG SIGNATURE OLED TV RX (طراز 65RX) القابل للطي. فيما حصل تلفزيون LG SIGNATURE OLED ZX 8K على جائزة التميُّز من جمعية تكنولوجيا المستهلك في فئة منتجات عرض الفيديو لهذا العام. أما تلفزيونات NEXTGEN OLED من “إل جي” التي تعمل بنظام ATSC 3.0، فقد حصلت على ما يتجاوز العشرين جائزة.

وحازت غسالة LG ThinQ™ التي تُعبأ من الأمام وتعمل بمحرك الدفع المباشر، على معظم الجوائز مقارنة ببقية الأجهزة المنزلية من “إل جي” خلال نسخة هذا العام من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وأثنت عليها العديد من الصحف لا سيما USA Today وNewsweek وغيرها. كما حازت ثلاجة InstaView™ Door-in- Door® من “إل جي” المزودة بتقنية Craft Ice™ التي تنتج قطع ثلج بطيئة الذوبان، على جائزة التميز من جمعية تكنولوجيا المستهلك، بالإضافة إلى جائزة الابتكار وتقدير من Women’s Health.

الى ذلك، حاز كلّ من هاتف LG G8X ThinQ الذي يتميز بشاشته المزدوجة والهواتف الذكية التي تعمل بتقنية5G على جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، فيما حصلت خدمة “إل جي” الاستباقية للعملاء على التقدير، واستقطب عرض Wave المذهل لشاشات LG OLED عشرات الآلاف من الزوار إلى جناح “إل جي”.